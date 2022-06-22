Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за пытки

Госдума России в третьем и окончательном чтении приняла поправки в уголовный кодекс, вводящие понятие "пыток" и ужесточающие наказание за их использование. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 22 июня.

Депутаты одобрили поправки в уже существующие статьи о превышении должностных полномочий (286 УК РФ) и о принуждении к даче показаний (302 УК РФ). В закон добавили новый субъект преступления - "сотрудник правоохранительного органа". "Это позволит привлекать к ответственности, в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ", - говорится в разъяснении на сайте Думы.

Кроме того, закон усиливает наказание за пытки, организованные или проводимые представителями власти. Такие преступления переводятся в разряд особо тяжких и теперь будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.

Пытками будет считаться "бездействие" и "запугивание"

В статью о превышение должностных полномочий добавили норму, за "превышение должностных полномочий с применением пытки, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью". За это преступление будет грозить лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.

Определение понятие "пытка" в законе взято из "Конвенциипротив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", говорится в пояснении на сайте Госдумы.

К целям осуществления пыток отнесено запугивание или принуждения другого человека к совершению каких‑либо действий под страхом пытки. В качестве пытки может быть квалифицированно и "бездействие", подчеркивают авторы инициативы. "То, что человек проявил малодушие, закрыл глаза на происходящее, не предотвратил пытки и жестокое, унижающее достоинство обращение, не защитил пострадавших, не оказал помощь, также должно быть соответствующе наказано", - сказал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Правозащитники критиковали поправки

После внесения поправок с их критикой выступили более 30 российских правозащитников и организаций. В подписанном ими письме указывалось, что такая версия законопроекта "противоречит юридической логике". Правозащитники призывали выделить "пытки" в отдельную статью УК.

"Пытки" рассматриваются не как самостоятельное преступление, а как крайняя степень тяжести "превышения должностных полномочий". И, таким образом, предлагается логика, что есть некое должностное полномочие, которое содержит риски превратиться в пытку. Однако таких полномочий у российских правоохранительных органов нет, и использование этой, по сути, суррогатной статьи УК сейчас - следствие безвыходности",- говорилось в письме, которое подписали в том числе "Мемориал", "Комитет против пыток", фонд "Общественный вердикт" и Московская Хельсинская группа.

Расследование о "пыточном конвейере" в российских тюрьмах

СМИ и правозащитники регулярно сообщают о пытках в российских колониях. Самый большой резонанс за последние годы получило расследование проекта Gulagu.net. Правозащитники в октябре 2021 года опубликовали серию видео с пытками и сексуальным насилием из колоний в Саратовской области и из других российских регионов.

Видео правозащитникам предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в одной из колоний. Следственный комитет сообщил о возбуждении по итогам публикации уголовных дел. В свою очередь МВД и ФСБ РФ объявили информатора Gulagu.net в федеральный розыск. Савельев, попросивший политического убежища во Франции, был заочно арестован в России по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации и передаче ее третьим лицам. В ноябре 2021 года арест был снят.

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