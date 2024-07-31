Госдума отказала в отсрочке от мобилизации многодетным отцам

По данным Baza, на заседании 30 июля Госдума не поддержала законопроект о предоставлении отсрочки от мобилизации отцам троих детей. Официально о решении не сообщалось.

Государственная дума РФ отклонила законопроект о предоставлении многодетным отцам и отцам детей с инвалидностью отсрочки от мобилизации. Решение принято на заседании нижней палаты 30 июля, внимание на это обратил Telegram-канал Baza в среду, 31 июля. Официально решение не опубликовано.

Против документа проголосовали депутаты от "Единой России", в то время как члены КПРФ и "Справедливой России" его поддержали. При этом противники отсрочки заявили, что она "приведет к уменьшению кадрового резерва".

Замглавы комитета по обороне Андрей Красов, выступая против отстрочки для многодетных отцов, сослался на 59-ю статью Конституции РФ о том, "защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ". "Из чего состоит мужчина? Муж и чин! Муж - это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства. А в последующем чин - это работник, добытчик. Так вот. Каждый мужчина должен защищать свою семью, наше общество и наше государство. А потом уже думать и заботиться о добыче для своей семьи", - сказал Красов.

В мае комитет по обороне рекомендовал отклонить отсрочку многодетным

Еще в мае комитет по обороне Госдумы рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации отцов трех детей. Добиваясь принятия отсрочки от мобилизации многодетных отцов, член КПРФ Нина Останина привела статистику, согласно которой на войну против Украины было отправлено 903 отца трех и более детей до 18 лет, а также и 100 отцов детей с инвалидностью. При этом отсрочку получили 256 тысяч занятых в IT-сфере и 170 работников банковской отрасли.

Отсрочка от мобилизации многодетным отцам с детьми до 16 лет была предоставлена министерством обороны РФ осенью 2022 года, но в январе 2024-го ее отменили.

Путин: новая мобилизация не нужна

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что новой волны мобилизации в России не планируется. Действующего контингента недостаточно для быстрого достижения целей, но сейчас командование армии РФ придерживается другой тактики, заявил он в июне. "Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию", - пояснил Путин.

Российские власти объявили о проведении "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года. Экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о 300 тысяч мобилизованных. Еще около 20 тысяч, по заявлению официальных лиц, отправились на войну в качестве добровольцев. Непосредственно перед объявлением мобилизации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял журналистов, что речи о ней не идет.