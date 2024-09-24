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Госдума освободила от наказания идущих на войну подсудимых

Ольга Лебедева
24 сентября 2024 г.

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроекты, позволяющие прекращать судопроизводство в отношении лиц, заключающих контракт с ВС РФ в период мобилизации и военное время.

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Государственная дума РФ
Государственная дума РФФото: Sergei Fadeichev/dpa/TASS/picture alliance

Государственная дума РФ приняла два законопроекта, разрешающих в ходе мобилизации или в военное время заключать контракт с обвиняемыми, дела которых находятся в производстве суда первой или апелляционной инстанции. Документы утверждены на заседании во вторник, 24 сентября, во втором и третьем чтениях.

Первый из законопроектов позволяет приостанавливать судопроизводства по уголовным делам и затем освобождать от уголовной ответственности подсудимых в случае их призыва на военную службу в период мобилизации или в военное время. Закон также предуматривает возможность приостанавливать судопроизводство в отношении лиц, совершивших преступление в период прохождения военной службы в ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Аналогичный правовой механизм будет распространяться на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, но не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляции.

Суть второго законопроекта

Второй документ также касается периодов мобилизации, военного положения и военного времени. Он позволяет заключать контракт о прохождении военной службы в ВС РФ с отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

Поправки по первому законопроекту будут внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, по второму - в закон "О воинской обязанности и военной службе".

 

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