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Госдума согласилась не уведомлять СЕ о военном положении

Даниил Сотников
12 октября 2023 г.

Российский парламент принял поправки, разрешающие не уведомлять Совет Европы о введении в России военного положения.

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Заседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФФото: Sergei Fadeichev/dpa/TASS/picture alliance

Госдума России в четверг, 12 октября, в третьем и окончательном чтении приняла закон, который отменяет необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в России военного или чрезвычайного положений. 

Поправки в федеральные конституционные законы о военном и чрезвычайном положениях были внесены по предложению Владимира Путина. После принятия депутатами поправки должен одобрить Совет Федерации и подписать сам президент.

Поправки приняли из-за выхода России из Совета Европы

До сих пор Россия в случае введении военного или чрезвычайного положения в стране должна была уведомлять генеральных секретарей ООН и Совета Европы, поскольку речь шла об отступлении от обязательств по международным договорам в части ограничения прав и свобод граждан.

Как объясняется в пояснительной записке к законопроекту, Конвенция о защите прав человека и основных свобод с марта 2022 года прекратила действие в отношении России, когда РФ вышла из Совета Европы. В феврале 2023 года Госдума РФ приняла закон о прекращении действия в отношении России 21 международного договора с организацией, в том числе конвенции о правах человека.

"Совет Европы изжил себя, он стал тормозить развитие других стран", - прокомментировал итоги голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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