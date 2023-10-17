Дума одобрила отказ от договора о запрете ядерных испытаний

Государственная дума РФ во вторник, 17 октября, единогласно приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Спикер Думы Вячеслав Володин, комментируя в Telegram решение отозвать ратификацию ДВЗЯИ, указал, что этот договор спустя 23 года не ратифицирован США, и обвинил Вашингтон в "двойных стандартах". По словам Володина, решение об отзыве принимается в интересах России и ради сохранения "глобального стратегического паритета".

Ранее Вячеслав Володин, комментируя начатый процесс выхода России из ДВЗЯИ, упомянул заявление президента РФ Владимира Путина, что Россия провела "последнее успешное испытание" межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник". "Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений", - заявил спикер Думы. Путин 5 октября предложил отказаться от ДВЗЯИ, сославшись на отсутствие его ратификации Вашингтоном.

Россия ни разу не проводила ядерных испытаний

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Россия ратифицировала документ, США и Китай не сделали этого. СССР провел свое последнее испытание ядерного оружия в 1990 году, Россия не проводила их ни разу. США делали это в 1992 году. С тех пор в мире было проведено 10 испытаний: Индия и Пакистан провели по два в 1998 году, а все остальные были сделаны Северной Кореей.

Мировое сообщество неоднократно указывало на участившиеся ядерные угрозы со стороны российского руководства и государственной пропаганды. Одним из самых резонансных подобных выступлений последних недель стало заявление главного редактора пропагандистского телеканала RT Маргариты Симоньян. Она упомянула о возможности произвести "где-нибудь над Сибирью" термоядерный взрыв, из-за которого "ничего страшного на земле не будет", а лишь "будет выведена из строя вся радиоэлектроника, все спутники". "И мы вернемся с вами в год какой-нибудь 1993-й - проводные телефоны, "двушечка" в телефоне-автомате. Я вам скажу: чудесно же жили, правда, я даже обрадуюсь", - сказала Симоньян.

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