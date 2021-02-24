 Госдума одобрила наказания за ″оскорбление памяти защитников Отечества″ | Новости из Германии о России | DW | 16.03.2021

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Россия

Госдума одобрила наказания за "оскорбление памяти защитников Отечества"

В России вводятся наказания за "оскорбление памяти защитников Отечества" и "унижение чести и достоинства ветерана ВОВ". За них предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы до 5 лет.

Заседание Госдумы, фото из архива

Заседание Госдумы, фото из архива

Госдума России во вторник, 16 марта, одобрила поправки об административной и уголовной ответственности за "публичное оскорбление памяти защитников Отечества". Поправки поддержаны депутатами ко второму чтению законопроектов об административной и уголовной ответственности за оправдание нацизма или публичное отрицание результатов Нюрнбергского трибунала. Автором обоих законопроектов о внесении изменений в УК и КоАП является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (фракция "Единая Россия").

Административное наказание в виде штрафа от 3 до 5 миллионов рублей для юридических лиц вводится за "публичное оскорбление памяти защитников Отечества", "публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны", а также за "распространение заведомо ложных сведений" о них, в том числе в СМИ или интернете.

До сих пор КоАП предусматривал штраф до 1 миллиона рублей за "распространение неуважительных сведений о днях воинской славы и памятных датах России, публичное осквернение символов воинской славы России". В российских законах нет четкого определения понятия "защитника Отечества".

Уголовное наказание за оскорбление "памяти защитников Отечества"

В Уголовном кодексе РФ статья о наказании за "публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, связанным с защитой страны памятным датам" дополняется пассажем об "оскорблении памяти защитников Отечества, унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны". За это предусмотрен штраф до 3 млн рублей или в размере доходов осужденного за последние три года, исправительные работы на срок до года, либо же принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Если преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.

в УК также вносится поправка о том, что публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны наказываются штрафом в размере до 3 млн рублей либо лишением свободы до трех лет. Если такие высказывания или сведения распространялись через СМИ и интернет или с искусственным созданием доказательств обвинения, использованием служебного положения, то сумма штрафа составит от 2 млн до 5 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы - до пяти лет.

Во всех трех случаях осужденного, кроме того, могут лишить права занимать определенные должности на срок до трех или пяти лет.

Приговор Алексею Навальному по делу о клевете

Депутат Яровая объявила о подготовке соответствующих поправок 22 февраля, через два дня после того, как оппозиционер Алексей Навальный был признан виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей. Навальный был обвинен в клевете из-за его критических комментариев к видеоролику в поддержку поправок в Конституцию, в котором, в числе прочих, снялся и Артеменко.

Статья 354.1 ("Реабилитация нацизма") появилась в Уголовном кодексе РФ в мае 2014 года. Ирина Яровая - соавтор резонансных законов о "реабилитации нацизма" и об "иностранных агентах", а также пакета так называемых антитеррористических поправок, который открывает правоохранительным органам доступ к переписке пользователей, в том числе зашифрованной.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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