Госдума одобрила лишение свободы за клевету в интернете

Госдума РФ в среду, 23 декабря, приняла законопроект, ужесточающий наказание за клевету в интернете. Инициатором выступил депутат от партии "Единая Россия" Дмитрий Вяткин. Теперь распространение клеветы, в том числе в публичном выступлении, СМИ или интернете грозит, среди прочего, лишением свободы на срок до 2 лет.

Действующая редакция соответствующей статьи Уголовного кодекса не предусматривает тюремного заключения. Сейчас максимальная мера наказания за клевету - штраф до 5 млн рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов.

Кроме того, законопроект вводит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за клевету с использованием служебного положения. За клевету о наличии у человека заболевания, опасного для окружающих, может грозить до 4 лет лишения свободы. А клевета, соединенная с обвинением человека в совершении преступления против половой неприкосновенности личности, тяжкого или особо тяжкого преступления, грозит сроком до 5 лет.

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