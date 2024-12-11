Госдума хочет запретить МУС вести следствие в РФ

В пояснительной записке к законопроекту в качестве примера указан Международный уголовный суд. В 2023 году МУС выдал ордер на арест президента РФ Путина.

Депутаты Госдумы РФ в среду, 11 декабря, приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание за проведение на территории России следственных действий иностранными чиновниками или международными организациями. Законопроект вводит в Уголовный кодекс новую статью (294.1), которая направлена "на защиту национальных интересов и суверенитета России в правовом поле".

В пояснительной записке к законопроекту в качестве примера приводится Международный уголовный суд (МУС) и правоохранительные органы "недружественных стран", которые собирают доказательства военных преступлений россиян. Согласно документу, сбор доказательств, оперативно-розыскные мероприятия, допросы граждан и получение от них образцов для экспертных исследований должны признаваться незаконными, если они совершены без участия российских уполномоченных органов власти.

Если закон будет принят, то нарушителям может грозить лишение свободы сроком от двух до пяти лет и штраф от 500 тысяч до двух миллионов рублей. Один из авторов законопроекта, депутат от "Единой России" Василий Пискарев заявил, что инициатива призвана защитить граждан РФ от вмешательства иностранных правоохранительных органов.

Ордер МУС на арест Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в военных преступлениях, совершенных в ходе войны в Украине. Москва назвала решение МУС "юридически ничтожным", а Следственный комитет России сам возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС. В СКР заявили, что преследование Путина "носит заведомо незаконный характер".

Владимиру Путину из-за ордера пришлось отказаться от поездок в страны, подписавшие Римский статут и тем самым обязавшиеся выполнять распоряжения МУС. Так в августе 2023 года он не поехал на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику, хотя власти страны давали понять, что не станут его задерживать. В сентябре 2024 года российский президент совершил визит в Монголию, подписавшую Римский статут, однако Улан-Батор отказался исполнить ордер МУС на арест Путина, объяснив свое решение энергетической зависимостью от РФ.