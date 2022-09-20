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Пленарный зал Госдумы РФФото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Дума вводит в УК понятия "мобилизация" и "военное положение"

Ольга Лебедева
3 мин. назад

Уже 20 сентября Госдума может принять во втором и третьем чтениях законопроект о жестких наказаниях за нарушения УК в период мобилизации, военного времени и военного положения, заявил глава "Агоры" Павел Чиков.

https://www.dw.com/ru/gosduma-hocet-vvesti-v-uk-ponatia-mobilizacia-voennoe-polozenie-i-voennoe-vrema/a-63180045

Уже в ближайшее время Госдума может принять поправки к законопроекту об изменении Уголовного кодекса РФ, которые вводят в УК понятия "мобилизация", "военное время" и "военное положение". Во вторник, 20 сентября, законопроект будет рассмотрен во втором чтении, сообщается на сайте Думы.

По мнению главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, в тот же день возможно и рассмотрение документа в третьем, окончательном чтении и его принятие. "По аналогии с пакетом законов о военной цензуре он может быть одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован до конца дня", - уверен он.

В УК РФ может появиться целый ряд "военных" статей

Как отмечает Чиков в Telegram-канале, ко второму чтению в законопроект внесли целый ряд новых статей УК. Речь идет, в частности, о "Добровольной сдаче в плен" (статья 352.1) и "Мародерстве" (статья 356.1). "За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство - вплоть до 15 лет колонии. В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления "в период мобилизации или военного положения, в военное время" (статья 63)", - указывает правозащитник.

Кроме того, документ ужесточает наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК), оно составит до 10 лет колонии. "За отказникам тоже пришли. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет", - пишет далее Чиков.

Одновременно он указывает на появлении нескольких статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта.

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