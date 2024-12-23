Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Беларусь

Американские власти еще несколько дней назад опубликовали обновленные рекомендации для своих граждан, которые планируют поездки в Беларусь. В изменениях указан статус "не путешествовать".

Государственный департамент США опубликовал обновленные рекомендации для американцев, которые планируют поездки в Беларусь. Об этом написали несколько российских СМИ в понедельник, 23 декабря. Сами новые рекомендации появились на сайте Госдепа пятью днями ранее. "В связи с произвольным исполнением белорусскими властями местных законов и риском задержания, продолжающимся содействием войне России против Украины, а также повышенной нестабильностью и непредсказуемостью обстановки в регионе, не путешествуйте в Беларусь", - говорится в уведомлении.

Как следует из рекомендаций американских властей, тем гражданам США, кто в настоящий момент находятся в Беларуси, следует немедленно покинуть страну. А те из них, кто нуждается в консульских услугах, должны связаться с представительством США в другой стране.

Госдепартамент приостановил работу посольства США в Минске 28 февраля 2022 года - через четыре дня после российского вторжения в Украину, и именно тогда впервые рекомендовал американцам покинуть эту страну. В дальнейшем США несколько раз обновляли свои рекомендации об уместности путешествий в Беларусь. Изменения в новом переиздании коснулись увеличения статуса до уровня "не путешествовать".

ЕС расширил санкции против Минска за политические репрессии

Совет ЕС 16 декабря расширил санкции в отношении Беларуси, связанные с проводимыми властями этой страны репрессиями в отношении политических оппонентов правителя Александра Лукашенко. В черный список были внесены 26 физических лиц и два юридических лица, сообщается на сайте органа ЕС.

Среди прочих штрафные меры введены в отношении судей, вынесших обвинительные приговоры по политическим делам, и руководства тюрем и СИЗО, в которых "политические заключенные содержатся в бесчеловечных условиях и подвергаются неприемлемым действиям", отмечается в заявлении.

Кроме того, под санкции подпали владельцы и руководители компаний, получающих выгоду от режима Лукашенко за счет различных привилегий и льгот, а также способствующих обходу санкций ЕС. В общей сложности штрафные меры ЕС в отношении Беларуси введены в отношении 287 физических и 39 юридических лиц.