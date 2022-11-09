Госдеп США: Готовности РФ к переговорам по Украине не видно

С точки зрения Вашингтона, у России есть много возможностей продемонстрировать свое желание вести переговоры о мире с Украиной, однако Москва ими не пользуется.

США не считают, что Россия настроена на мирные переговоры в Украине. "Мы не увидели ничего, что говорило бы о том, что россияне в настоящий момент хотели бы провести основанные на доброй воле переговоры", - заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Вашингтоне во вторник, 8 ноября.

По его словам, россияне могли бы продемонстрировать свое желание и готовность к диалогу и дипломатии целым рядом способов: "Во-первых, прекратить бомбардировки гражданских объектов, прекратить делать целью инфраструктуру, прекратить делать целью системы отопления, водоснабжения, электричества для народа Украины. Другим шагом должно быть прекращение того, что представляется, в лучшем случае, неизбирательным обстрелом жилых районов, гражданских зданий, детских площадок, школ, больниц, а в худшем - преднамеренным обстрелом этих же мест".

Комментируя заявление России о выходе из "зерновой сделки", а потом возвращение к ней, Нед Прайс указал, что Москва могла бы показать свою приверженность диалогу и дипломатии и отказом от подобных "бесполезных" шагов. По его словам, Россия пыытается сделать Черноморскую инициативу своим рычагом влияния.

"Не нам предписывать украинцам в данном случае, что считать свидетельством о желании России вести основанные на доброй воле переговоры. Но с позиции наблюдателя за тем, что происходило в Украине в течение последних месяцев и даже последних дней, мы просто не видим никаких признаков того, что Россия готова и хочет серьезно взаимодействовать", - резюмировал представитель Госдепа.

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