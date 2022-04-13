США призывают Россию прекратить репрессии против критиков Кремля

На фоне "жестокой" войны России в Украине, "к сожалению, продолжается откат назад" в вопросах соблюдения прав человека. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен вечером во вторник, 12 апреля, представляя доклад по вопросу о соблюдении прав человека за 2021 год.

В части отчета, посвященной России, указывалось, в частности, на насилие в отношении критиков Кремля. "Правительства все чаще заключают под стражу критиков у себя на родине. Сегодня более миллиона политических заключенных содержатся в заточении более чем в 65 странах", - констатировал Блинкен.

"Мы призываем Россию прекратить злоупотребление репрессивными законами", преследование собственных граждан, мирных демонстрантов, а также лиц, занимающихся отстаиванием своих универсальных прав, в свою очередь отметил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Арест Владимира Кара-Мурзы и приговор Навальному

Хамовнический районный суд Москвы ранее арестовал на 15 суток Владимира Кара-Мурзу-младшего, обвинив его "в неповиновении полиции".

Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии номер 2 под Владимиром 22 марта приговорил оппозиционера Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в 1,2 миллиона рублей. Политика сочли виновным в мошенничестве в особо крупном размере и в неуважении к суду.

"Серьезное подавление свободы слова и СМИ"

В представленном американским внешнеполитическим ведомством докладе указывалось, в частности, на "серьезное подавление свободы слова и СМИ", включая насилие в отношении журналистов и использование "антиэкстремистских" и других законов для преследования мирных инакомыслящих и религиозных меньшинств, политически мотивированные репрессии против лиц, находящихся за пределами страны, чрезмерно ограничительные законы об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях".

Кроме того, по мнению составителей отчета, "правительство не приняло адекватных мер по выявлению, расследованию, судебному преследованию или наказанию большинства должностных лиц, совершивших злоупотребления и занимавшихся коррупцией, что привело к созданию" в стране "атмосферы безнаказанности".

Доклады о состоянии в области прав человека регулярно публикуются Соединенными Штатами на протяжении почти 50 лет. В 2021 году в отчете описывалась ситуация примерно в 198 странах мира.

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