Коронавирус: Госдеп раскритиковал поведение Китая

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 136 млн жителей планеты. Свыше 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 109 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 12 апреля (время московское).

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Госдеп раскритиковал власти Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен резко отозвался о поведении Китая в вопросе выяснения происхождения коронавируса. КНР не предоставила международным экспертам своевременно информацию по вирусу и препятствовала их работе, заявил Блинкен, имея в виде поездку экспертов ВОЗ в Китай в марте 2021 года. По мнению главы американской дипломатии, "поведение Китая привело к усугублению пандемии".

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В Германии Свободная демократическая партия (СвДП) не готова поддержать проект нового Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, который, как ожидается, даст федеральному правительству право принимать меры по борьбе с пандемией на национальном уровне. До сих пор разработка этих мер находилась в компетенции федеральных земель Германии.

"Проект закона в его нынешнем виде не может быть одобрен фракцией СвДП в бундестаге", - подчеркнул глава фракции Кристиан Линднер (Christian Lindner) в письме, адресованном канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) и министру здравоохранения страны Йенсу Шпану (Jens Spahn), которое оказалось в распоряжении журналистов газеты Welt. При этом Линднер дал понять, что его партия подготовит предложения по поправкам в законопроект.

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В Мексике число пациентов, скончавшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19, приблизилось к показателю в 210 тысяч. По данным Минздрава страны, за последние сутки число летальных исходов составило 126 случаев. Общее число жертв пандемии достигло, таким образом, 209 338 человек.

За последние 24 часа в Мексике было выявлено 1793 новых заражения, их общее число с начала пандемии возросло до 2 280 213. При этом правительство страны указало, что истинное число заражений может быть гораздо выше официально известного.

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Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия объявила о введении со вторника, 13 апреля, новых карантинных ограничений для столицы земли, города Дюссельдорфа. Поскольку число новых заражений за неделю там третий день подряд превысило отметку в 100 на 100 тысяч населения, жителям города будут запрещены контакты с более чем одним представителем другого домохозяйства. На детей в возрасте до 14 лет это ограничение не распространяется.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 11 апреля >>>

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