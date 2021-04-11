 Коронавирус: Госдеп раскритиковал поведение Китая | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 11.04.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Госдеп раскритиковал поведение Китая

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 136 млн человек во всем мире, более 2,9 млн скончались. Выздоровели почти 110 млн пациентов. DW следит за событиями 12 апреля.

Сотрудник службы безопасности запрещает журналистам доступ к Уханьскому институту вирусологии во время визита туда экспертов ВОЗ, февраль 2021 года

Сотрудник службы безопасности запрещает журналистам доступ к Уханьскому институту вирусологии во время визита туда экспертов ВОЗ

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 136 млн жителей планеты. Свыше 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 109 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 12 апреля (время московское).

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Госдеп раскритиковал власти Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен резко отозвался о поведении Китая в вопросе выяснения происхождения коронавируса. КНР не предоставила международным экспертам своевременно информацию по вирусу и препятствовала их работе, заявил Блинкен, имея в виде поездку экспертов ВОЗ в Китай в марте 2021 года. По мнению главы американской дипломатии, "поведение Китая привело к усугублению пандемии".

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В Германии Свободная демократическая партия (СвДП) не готова поддержать проект нового Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, который, как ожидается, даст федеральному правительству право принимать меры по борьбе с пандемией на национальном уровне. До сих пор разработка этих мер находилась в компетенции федеральных земель Германии.

"Проект закона в его нынешнем виде не может быть одобрен фракцией СвДП в бундестаге", - подчеркнул глава фракции Кристиан Линднер (Christian Lindner) в письме, адресованном канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) и министру здравоохранения страны Йенсу Шпану (Jens Spahn), которое оказалось в распоряжении журналистов газеты Welt. При этом Линднер дал понять, что его партия подготовит предложения по поправкам в законопроект.

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В Мексике число пациентов, скончавшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19, приблизилось к показателю в 210 тысяч. По данным Минздрава страны, за последние сутки число летальных исходов составило 126 случаев. Общее число жертв пандемии достигло, таким образом, 209 338 человек. 

За последние 24 часа в Мексике было выявлено 1793 новых заражения, их общее число с начала пандемии возросло до 2 280 213. При этом правительство страны указало, что истинное число заражений может быть гораздо выше официально известного.

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Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия объявила о введении со вторника, 13 апреля, новых карантинных ограничений для столицы земли, города Дюссельдорфа. Поскольку число новых заражений за неделю там третий день подряд превысило отметку в 100 на 100 тысяч населения, жителям города будут запрещены контакты с более чем одним представителем другого домохозяйства. На детей в возрасте до 14 лет это ограничение не распространяется.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 11 апреля >>>

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    Автор: Наталья Позднякова


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