Коронавирус: Госдеп раскритиковал поведение Китая

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 136 млн жителей планеты. Свыше 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 109 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 12 апреля (время московское).
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Госдеп раскритиковал власти Китая
Госсекретарь США Энтони Блинкен резко отозвался о поведении Китая в вопросе выяснения происхождения коронавируса. КНР не предоставила международным экспертам своевременно информацию по вирусу и препятствовала их работе, заявил Блинкен, имея в виде поездку экспертов ВОЗ в Китай в марте 2021 года. По мнению главы американской дипломатии, "поведение Китая привело к усугублению пандемии".
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В Германии Свободная демократическая партия (СвДП) не готова поддержать проект нового Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, который, как ожидается, даст федеральному правительству право принимать меры по борьбе с пандемией на национальном уровне. До сих пор разработка этих мер находилась в компетенции федеральных земель Германии.
"Проект закона в его нынешнем виде не может быть одобрен фракцией СвДП в бундестаге", - подчеркнул глава фракции Кристиан Линднер (Christian Lindner) в письме, адресованном канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) и министру здравоохранения страны Йенсу Шпану (Jens Spahn), которое оказалось в распоряжении журналистов газеты Welt. При этом Линднер дал понять, что его партия подготовит предложения по поправкам в законопроект.
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В Мексике число пациентов, скончавшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19, приблизилось к показателю в 210 тысяч. По данным Минздрава страны, за последние сутки число летальных исходов составило 126 случаев. Общее число жертв пандемии достигло, таким образом, 209 338 человек.
За последние 24 часа в Мексике было выявлено 1793 новых заражения, их общее число с начала пандемии возросло до 2 280 213. При этом правительство страны указало, что истинное число заражений может быть гораздо выше официально известного.
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Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия объявила о введении со вторника, 13 апреля, новых карантинных ограничений для столицы земли, города Дюссельдорфа. Поскольку число новых заражений за неделю там третий день подряд превысило отметку в 100 на 100 тысяч населения, жителям города будут запрещены контакты с более чем одним представителем другого домохозяйства. На детей в возрасте до 14 лет это ограничение не распространяется.
Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 11 апреля >>>
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Из Уханя теперь можно выехать
8 апреля около 65 тыс человек выехали из китайского Уханя в первые часы после открытия города через 76 дней с момента его изоляции в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о тех, кто воспользовался поездами и самолетами. На снимке - пассажиры на железнодорожном вокзале Уханя.
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Первый поезд за несколько месяцев из 11-миллионного центра провинции Хубэй отправился в 0.50 по местному времени. Одновременно были открыты автомобильные дороги в Ухань и из него.
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В Ухане снимают карантин
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Обнадеживающие цифры
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Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя
Настоящий повод для радости
Ухань находился в условиях жесткого карантина более двух месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу.
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Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя
Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение
Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. Начали ходить поезда и летать самолеты, восстановлено автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.
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Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя
Производство постепенно вновь запускается
Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.
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Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя
Опасность еще не миновала
Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.
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Зеленый для всех
Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.
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У жителей Уханя появилась надежда
После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.
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Минута молчания в память о погибших
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Герои, о которых будут помнить
Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.
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Нужно время, чтобы прийти в себя
Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа.
Автор: Наталья Позднякова