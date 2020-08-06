Госдеп обещает россиянам вознаграждение за сведения о вмешательстве в выборы в США

В российском МИД в четверг, 6 августа, назвали "гибридной атакой" сообщения, которые рассылает россиянам Государственный департамент США. В них гражданам РФ предлагается денежное вознаграждение за информацию о вмешательстве в выборы в США.

"Призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь. Что это, если не самая настоящая гибридная атака?" - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке". По ее словам, многие россияне в этот день получили соответствующие сообщения на свои мобильные телефоны.

Госдепартамент США запустил программу "Награда за справедливость". Старт этой программе дал накануне госсекретарь США Майк Помпео. Американские власти готовы заплатить до 10 миллионов долларов вознаграждения за информацию, позволяющую установить личность человека, который по указанию иностранного правительства вмешивался в выборы в США, участвуя в киберпреступной деятельности, сообщил Помпео.

Программа администрируется Бюро димломатической безопасности Госдепартамента США. Выборы президента США состоятся 3 ноября.

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