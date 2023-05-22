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Американский истребитель F-16 (фото из архива)Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. David Salanitri via ABACA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Госдеп об F-16: Решения по военным операциям принимать Киеву

Александра Иванова
22 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 мая.

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На 454-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 23 мая (время московское).

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"Мы очень четко сказали украинцам, что мы не разрешаем… или не поощряем атаки (с использованием американских истребителей F-16. - Ред.) за пределами границ Украины", - заявил официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер на брифинге вечером 22 мая, отвечая на вопрос о возможности задействования переданного Киеву американского вооружения для атак на территории России.

"Но я думаю, что важно сделать шаг назад и напомнить всем, напомнить миру, что, конечно, именно Россия  начала эту войну и именно Россия продолжает осуществлять атаки на мирное население - на школы, больницы, гражданскую инфраструктуру. Так что решать, как они хотят проводить свои военные операции, должны сами украинцы. Но агрессор в этой войне - именно Россия", - добавил он.

Ранее в ходе ответа на этот же вопрос Миллер напомнил об обещании президента США Джо Байдена, что Соединенные Штаты и их союзники в ближайшие месяцы начнут обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Хроника событий 22 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 мая 00.00 - 13.59 >>>

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