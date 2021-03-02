Горбачев дарит Колю букетик мимозы и другие фотографии

Берлин • Михаил Горбачев отмечает 90-летие. Одним из первых немецких политиков бывшего президента СССР в этот день, 2 марта 2021 года, поздравил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). К этой дате мы подготовили фотогалерею о роли Михаила Сергеевича в истории Германии и отношениях с немцами. Она - внизу страницы. Однако к юбилею информационные агентства сейчас предложили еще больше снимков из своих архивов. Мы выбрали три, так сказать, в качестве постскриптума.

Михаил Горбачев в 1992 году в Мюнхене вместе с Тео Вайгелем (Theo Waigel) - тогдашним министром финансов ФРГ и главой Христианско-социального союза (ХСС)

Празднование 25-летия падения Берлинской стены в 2014 году. Михаил Горбачев оставляет отпечатки рук на бетонной доске в Музее Берлинской стены у Чекпойнт Чарли

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