Google Play приостанавливает обслуживание продавцов из РФ

Google Play уведомил, что с 26 декабря 2024 года будет отклонять все попытки пользователей приобрести платные приложения и совершить покупки в приложениях при оплате на счет в РФ.

Цифровой магазин Google Play с 26 декабря текущего года приостанавливает взаимодействие с разработчиками мобильных приложений, получающими оплату за их скачивание и использование на банковские счета в России. Об этом сообщает в пятницу, 13 декабря, ряд русскоязычных СМИ и Telegram-каналов.

Копию соответствующего уведомления одному из клиентов опубликовал портал Habr . "С указанной даты мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки с оплатой через Google Play Платежи. Если ваш банковский счет для зачисления дохода открыт в России, то после финальной выплаты 15 января 2025 года мы больше не сможем перечислять вам средства", - говорится в этом документе.

Ограничения Google в отношении пользователей и разработчиков из РФ

Как напоминает онлайн-издание The Moscow Times , это не первое ограничение со стороны Google в отношении российских разработчиков и пользователей: "В мае 2022 года американская корпорация запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play. В результате в магазине не могут размещаться платные приложения для пользователей из России. Из-за этого разработчики не могут получать монетизацию в российском сегменте".

"Летом 2024 года сервис рекламы Google AdSense решил полностью прекратить деятельность в России и деактивировал все учетные записи российских пользователей", - напоминают также авторы публикации. В результате владельцы сайтов и YouTube-блогеры лишились доступа к рекламным услугам Google и возможности монетизировать свой контент.