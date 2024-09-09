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Google не дает создать новый аккаунт с российских номеров

Екатерина Венкина
9 сентября 2024 г.

Google не позволяет зарегистрировать новую учетную запись с российского номера, обойти блокировку с помощью VPN не удается.

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Штаб-квартира Google
Штаб-квартира Google (12.05.23)Фото: Andrej Sokolow/dpa/picture alliance

Американская корпорация Google LLC не дает зарегистрировать новый аккаунт с российского номера мобильного телефона. Система позволяет сделать все шаги для создания учетной записи - выбрать имя, пол и дату рождения, задать название почты и пароль к ней, - но при указании российского номера выдает сообщение, что его "нельзя использовать для подтверждения", передало в понедельник, 9 сентября, государственное инфоррмагентство ТАСС.

По его данным, обойти проблему с помощью VPN-сервиса не удается.

В ряде случаев без аккаунта на Gmail могут быть недоступны сервисы Google и магазин приложений Google Play. Весной 2022 года компания Google заблокировала для россиян монетизацию на платформе YouTube, в августе 2024-го отключила их из своей рекламной сети AdSense, с начала сентября закрыла доступ к сервису BigQuery.

Санкции США в IT-секторе

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США после консультаций с Госдепом США с 12 сентября запретило оказывать IT-услуги в РФ.

Соединенные Штаты 23 августа ввели санкции против почти 400 человек и организаций, помогающих Москве обходить санкции и поставляющих ей товары и услуги, которые она использует в войне против Украины. В числе прочих под ограничения подпали сын и невестка министра обороны РФ Андрея Белоусова, "Московский ювелирный завод", авиакомпании "Волга-Днепр", AirBridgeCargo, "Норильск Авиа", Магнитогорский металлургический комбинат, а также суда для перевозки сжиженного природного газа.

 

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