 Google оштрафован во Франции на 150 млн евро | Новости из Германии о Европе | DW | 20.12.2019

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Европа

Google оштрафован во Франции на 150 млн евро

Регулятор пришел к выводу, что американский концерн злоупотребил доминирующим положением в сфере поисковой рекламы. Google оспорит решение о штрафе.

Парижский филиал Google

Парижский филиал Google

Американский концерн Google оштрафован во Франции на 150 миллионов евро. Французский регулятор по вопросам конкуренции пришел к выводу, что Google злоупотребил доминирующим положением в сфере поисковой рекламы. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства в пятницу, 20 декабря.

"Google злоупотребил доминирующим положением, которое он занимает на рынке поисковой рекламы, приняв непрозрачные и трудные для понимания правила работы своей рекламной платформы Google Ads и применяя их несправедливым и произвольным образом", - указывается в документе.

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Интернет-концерну предписано переработать правила для Google Ads и прояснить порядок блокировки аккаунтов на этой платформе. Расследование в отношении Google было начато по заявлению французской компании Gibmedia, управляющей различными сайтами. Ее аккаунт на Google Ads был заблокирован в 2015 году.

Google обжалует штраф

Google сообщил о намерении обжаловать решение о штрафе и, в свою очередь, выдвинул обвинения в адрес Gibmedia. "Gibmedia включала объявления для рекламных сайтов, которые побуждали людей к оплате услуг на непрозрачных условиях. Мы не желаем подобной рекламы на наших платформах, поэтому мы заблокировали Gibmedia и отказались от соответствующей рекламной прибыли, чтобы оградить потребителей от ущерба", - говорится в заявлении Google.

Только в марте Европейский регулятор по вопросам конкуренции оштрафовал Google на 1,49 млрд евро, обвинив его в создании недозволенных препятствий конкурентам в сфере поисковой рекламы на платформе AdSense for Search.

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    Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов


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