 Google обжаловала рекордный штраф в Европейском суде в Люксембурге | Новости из Германии о Европе | DW | 09.10.2018

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Европа

Google обжаловала рекордный штраф в Европейском суде в Люксембурге

Апелляция Google направлена в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Корпорацию обвиняют в том, что она наложила ряд ограничений на использующих Android производителей смартфонов.

Логотип корпорации Google

Американская корпорация Google во вторник, 9 октября, подала апелляцию в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге в связи с решением Еврокомиссии наложить на интернет-концерн рекордный штраф в размере 4,34 млрд евро (5 млрд долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Об обжаловании вердикта представитель Google Аль Верни уведомил информагентства в электронном послании.

В Брюсселе обвиняют корпорацию в том, что она злоупотребляла своим положением, используя принадлежащую ей операционную систему для смартфонов и планшетов Android, чтобы укрепить позиции своей поисковой системы на рынке. Об этом, в частности, еще в июле говорила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

В чем обвиняли Google?

Критике, в первую очередь, подверглось требование Google к производителям телефонов, использующих Android, всегда устанавливать пакет из 11 программ, разработанных концерном. 

Контекст

Программы фиксируют интересы пользователей в интернете. Конечная цель, если речь не идет о государственной безопасности, - заставить потребителя купить определенный товар. (02.10.2017)

Визит Владимира Путина в штаб-квартиру самой прогрессивной российской компании был на самом деле инспекцией хозяином его собственности, считает Константин Эггерт. (22.09.2017)

Кроме того, Еврокомиссия осудила условие корпорации к разработчикам, которые не имеют права создавать собственные операционные системы на базе Android.

Третье обвинение связано с тем, что Google делит выручку от рекламы в поисковике лишь с теми производителями устройств, которые используют на своих телефонах и планшетах исключительно продукцию компании.

Операционная система Android является наиболее популярной в мире - она установлена на 80 процентов телефонов. Нынешний штраф стал самым крупным финансовым наказанием за картельный сговор, который Еврокомиссия когда-либо предъявляла отдельной компании.

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    Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов


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