Google выплатил Роскомнадзору штраф в 500 тысяч рублей

Компания Google выплатила наложенный на нее Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзором) штраф в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу, 1 февраля, пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, подчеркнув, что деньги уже поступили на счет.

Интернет-компания была оштрафована за отказ подключиться к Единому реестру запрещенной информации для фильтрации поисковой выдачи. Закон, обязывающий поисковики не давать ссылки на сайты, включенные в этот реестр, был принят 26 сентября 2018 года. За неисполнение требования предусмотрен штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей

26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google, который оказался единственным в России поисковиком, отказавшимся подключиться к реестру запрещенных сайтов. 11 декабря интернет-компания была подвергнута штрафу который полагалось оплатить до 20 февраля.

В конце февраля ведомство проведет повторную проверку, в случае неисполнения его требований вновь составит протокол и оштрафует Google, пояснил Вадим Ампелонский.

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