 Лучшие немецкие фирмы для ЛГБТ-сотрудников | Учеба и работа в Германии | DW | 14.12.2020

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Учеба и карьера

Лучшие немецкие фирмы для ЛГБТ-сотрудников

Больше женщин-руководителей и сотрудников из числа мигрантов, - немецкие концерны делают ставку на многообразие своих коллективов. А как с привлечением в штат представителей ЛГБТ+?

Разноцветные фломастеры на рабочем столе

Женские квоты в советах директоров, увеличение числа сотрудников с миграционными корнями, - от крупных немецких компаний ожидают все более активной политики по обеспечению многообразия кадров в трудовых коллективах в противовес дискриминации. А какие усилия прилагаются для привлечения на работу геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендерных людей? Ответ на этот вопрос дало исследование, проведенное среди 30 компаний, входящих в индекс DAX. Его инициатором стала берлинская сервисная компания Uhlala Group, занимающаяся социальной и трудовой интеграцией представителей сообщества ЛГБТ+. Так кто же лидирует в составленном ею рейтинге

За многообразие в трудовых коллективах 

Как оказалось, больше всего нацелена на привлечение на работу специалистов из числа представителей сексуальных меньшинств компания SAP - производитель программного обеспечения для организаций. Она заняла в новом рейтинге первое место. Согласно итогам исследования Uhlala Group, по сравнению с другими немецкими концернами, входящими в индекс DAX, в штате SAP самая высокая доля ЛГБТ-сотрудников. В аналогичном рейтинге эта компания лидировала и в прошлом году. 

Курс - на многообразие в трудовых коллективах

Немецкие фирмы взяли курс на многообразие в трудовых коллективах

На втором месте по количеству сотрудников из числа представителей сексуальных меньшинств - финансовый конгломерат Deutsche Bank. Третью строчку занимает концерн Siemens. В топ-5 также вошли компании BMW и Baiersdorf. Замыкает рейтинг концерн E.on - крупнейшая энергетическая компания Германии. А предпоследнее место заняла риелторская компания Deutsche Wohnen - ведущая в данной сфере в Европе.

Как бы то ни было, свыше половины компаний набрали более 50 процентов возможных баллов. И это - свидетельство того, что вопросы, связанные с пополнением штата за счет сотрудников с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и политика диверсификации трудовых коллективов в настоящее время стоят на повестке дня у немецких работодателей, отмечает Стюарт Кэмерон (Stuart Cameron), глава правления Uhlala Group. 

В то же время он вынужден констатировать: число компаний, набравших более 70 процентов баллов, ограничилось лишь пятью предприятиями. А это говорит о том, что тема интеграции представителей сексуальных меньшинств в немецких концернах еще долго будет оставаться актуальной. 

ЛГБТ-вопросы к работодателям

Каждой из охваченных исследованием компаний было задано 53 вопроса. В частности, спрашивалось о том, существует ли в данной фирме сообщество ЛГБТ+ и оказывают ли ему поддержку, предлагаются ли для сотрудников соответствующие разъяснительные семинары, какие меры предпринимаются для формирования уважительного отношения в коллективе и борьбы с дискриминацией, используется ли в компании гендерно-нейтральный язык.

Группа молодых людей в офисе

В последнее время тема "diversity" (диверсификация, многообразие) приобретает все большую значимость, поскольку внимание к ней сейчас активно привлекают влиятельные люди из мира финансов. Так, американская инвестиционная группа Blackstone даже заявила, что впредь намерена приобретать мажоритарные пакеты акций только тех компаний, руководящий состав которых в достаточной степени диверсифицирован. Согласно ее заявлению, Blackstone будет сотрудничать лишь с теми предприятиями, каждый третий член правления которых, говоря простым языком, "не является белым гетеросексуальным мужчиной".

Против дискриминации 

С одной стороны, компаний, где делают ставку на многообразие в коллективе, в Германии становится все больше. С другой - многие представители ЛГБТ-сообщества предпочитают умалчивать на работе о своей сексуальной ориентации. Причем особенно нелегко приходится трансгендерным людям. Как показали результаты опроса, проведенного Немецким институтом экономических исследований (DIM) совместно с Университетом Билефельда, 30 процентов занятых в немецких компаниях ЛГБТ-сотрудников подвергаются на работе дискриминации. 

Молодой человек в подавленном состоянии сидит за компьютером в офисе

Среди трансгендерных людей таковых даже более 40 процентов. Как признались респонденты, зачастую они становятся жертвами моббинга, объектами неуместных сексистских шуток. Поэтому около трети работающих в немецких фирмах представителей сексуальных меньшинств не решаются открыто говорить коллегам о своей сексуальной ориентации. В Федеральном ведомстве по борьбе с дискриминацией такую ситуацию считают неприемлемой и призывают немецких работодателей к тому, чтобы они поддерживали разнообразие в коллективе, а в случаях дискриминации сотрудников немедленно принимали меры. 

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    Автор: Татьяна Вайнман


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