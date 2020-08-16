Голые на поле! Зачем немецкие футболисты сыграли нагишом (фото)

Эр-Эркеншвикк • Можно почти сказать, что эти футболисты в прошедшее воскресенье, 16 августа, кстати, жаркое и душное, вышли на поле в чем мать родила. Но это не совсем так, как видно на фотографиях. Бутсы для игры все же понадобились, как и гетры разных цветов, помогавшие различать команды. В полной экипировке по полю передвигался лишь арбитр.

Матч проходил на стадионе футбольного клуба SpVgg Erkenschwick, играющего в шестой немецкой лиге

Причиной столь необычного матча была не уже упомянутая жара и не тяга к нудизму, а желание выразить протест против растущей коммерциализации этого вида спорта. Организовал акцию в Рурской области, славящейся своими традициями массового и воистину народного футбола, режиссер Геррит Старчевский (Gerrit Starczewski).

Перед фотокорреспондентам и стояла непростая задача - показать игру, не нарушив правил для СМИ

Футбол системно болен

По мнению устроителя бесформенного матча, голые тела символизируют естественность и аутентичность - качества, которых нет в современном профессиональном футболе. "Футбол системно болен, и мы решили продемонстрировать это без всяческих прикрас", - примерно так можно передать месседж этой акции.

Капитан одной из команд

Геррит Старчевский также хотел подчеркнуть, что футбол открыт для всех, и каждый может выступить за разнообразие на футбольном поле и против навязываемых фальшивых идеалов красоты и влияния социальных медиа.

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