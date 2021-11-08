 Голосование о продаже Маском акций Tesla привело к их падению на бирже | Экономические новости из Германии | DW | 08.11.2021

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Экономика

Голосование о продаже Маском акций Tesla привело к их падению на бирже

Большинство участников голосования в Twitter поддержали идею Илона Маска продать 10 процентов акций Tesla. После этого акции автопроизводителя упали, однако, по мнению аналитиков, ненадолго.

Илон Маск (фото из архива)

Илон Маск (фото из архива)

Результаты объявленного инвестором-миллиардером Илоном Маском голосования в Twitter о продаже им 10 процентов акций своей компании Tesla вызвали беспокойство на бирже. На предбиржевых торгах в США в понедельник, 8 ноября, акции производителя электромобилей упали на 6,4 процента до 1144 долларов - это падение стало самым сильным за полгода.

Впрочем, по оценке аналитика Дэвида Мэддена из брокерской фирмы Equiti Capital, снижение цен не продлится долго: Tesla всегда быстро восстанавливалась после таких неудач, передает агентство Reuters.

6 ноября Маск поставил на голосование в Twitter вопрос о том, должен ли он продать десятую часть своей 23-процентной доли в Tesla, пообещав выполнить желание большинства участников опроса. Он объяснил это тем, что не получает зарплаты или бонусов, а акции Tesla - его единственный источник доходов, и продажа нужна, чтобы заплатить налоги. "В последнее время много говорится о нереализованной прибыли как средстве ухода от налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla", - написал Маск.

Большинство голосовавших поддержало идею Маска продать акции

Большинство (57,9 процента) из более чем 3,5 млн участников голосования поддержали идею миллиардера. По подсчетам Reuters, в результате продажи акция Маск выручит около 21 миллиарда долларов.

 

Вскоре после публикации твита с голосованием Илон Маск сменил в Twitter свое имя и место жительства - теперь его никнейм значится как "Lord Edge", а город, в котором он живет - Trollheim. Это уже не первая смена Маском пользовательского имени в микроблоге: например, в начале 2019 года он, также не объясняя своих действий, стал называться Elon Tusk вместо Elon Musk.

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    Автор: Андрей Гурков


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