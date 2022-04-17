Голос Украины: Киевский симфонический оркестр начал турне по Германии

Хорошие новости из Украины сейчас приходят редко. С тех пор как Путин развязал войну против этой страны, она знает лишь горе, страдания, боль. Киевский симфонический оркестр, который только что начал концертное турне по Германии, должен стать голосом Украины и тех украинцев, которые его лишены из-за военной агрессии России. Концерты ансамбля пройдут в Дрездене, городе-побратиме Киева - Лейпциге, Берлине, Висбадене, Фрайбурге, Ганновере, Гамбурге.

Концертная программа, в которую включены произведения украинских композиторов начиная с 1770-х годов до наших дней, составлена с особой тщательностью. Стоит назвать лишь такие имена, как Максим Березовский (1745-1777), Мирослав Скорик (1938-2020), Борис Лятошинский (1895-1968). Заявленная музыкантами цель - отразить европейское мировоззрение Украины, показать, что она никогда не оставалась в стороне от основных процессов развития европейской культуры и ее наследие органично вписывается в культуру народов Европы.

По информации украинских СМИ, несколько участников оркестра принимали участие в военных действиях, поэтому коллективу из 100 человек потребовалось специальное разрешение от министров культуры и обороны Украины, чтобы приехать в Германию. Исполнителям также разрешили привезти свои семьи и детей.

Показать самобытность и неповторимость украинской культуры

Российский президент регулярно распространяет миф об "историческом единстве русского и украинского народов". С точки зрения Владимира Путина, независимой украинской нации не существует. А значит, нет и отдельной украинской культуры. Киевский симфонический оркестр, совершая турне по Германии и Польше под названием "Голос Украины", хочет показать, что это не так, что украинская культура необычайно самобытна и неповторима, что у нее есть свое лицо.

Хотя Киевский симфонический оркестр существует уже сорок десятилетий и является одним из самых ярких и значимых музыкальных коллективов в Украине, его вряд ли можно назвать известным в Германии и в Европе. То же самое можно сказать и об украинских композиторах. Но теперь все будет по-другому. "Киевский симфонический оркестр отправляется в европейское турне для того, чтобы представлять мощный голос Украины", - говорится на сайте музыкального коллектива, который намерен бороться с "российской агрессией с помощью нежной силы музыки".

Участники Киевского симфонического оркестра выступают в центре украинской столицы

После нескольких выступлений в Польше киевскому оркестру предстоят концерты в семи знаменитых концертных залах Германии, включая Берлинскую филармонию, Лейпцигский "Гевандхауз", Эльбскую филармонию в Гамбурге. Первый концерт уже состоялся: 25 апреля украинским музыкантам рукоплескали в дрезденском Дворце культуры.

Спонсорами гастролей являются министерство обороны, министерство культуры и Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию. "Мы хотим дать всем людям надежду на мирное будущее и веру в восстановление Украины, которая станет еще сильнее и красивее, чем когда-либо прежде", - говорят участники ансамбля.

Часть единой и открытой Европы

"Я испытываю огромную радость от того, что могу быть здесь, но в то же время, конечно, и огромную боль из-за этой войны. И тем более я чувствую огромную ответственность за то, чтобы достойно представить Украину", - поделилась своими мыслями с журналистами MDR Елизавета Зайцева, скрипачка Киевского симфонического оркестра. В настоящее время она учится в магистратуре по классу скрипки в Нюрнберге. Родители этой девушки тоже играли в симфоническом оркестре. На пути к тому, чтобы сделать музыку своей профессией, сейчас и ее сестра-близнец.

"Это гастрольное турне, конечно, имеет большое символическое значение, но также оно призвано способствовать поднятию духа. Особенно в такой трагической ситуации, как сейчас, роль искусства и музыки крайне важна", - считает Луиджи Гаггеро, главный дирижер Киевского симфонического оркестра с 2018 года.

Киевский симфонический оркестр играет на улицах украинской столицы

Гаггеро известен во всей Европе благодаря своей разносторонности, "незаигранности" и особому умению сочетать старинную и современную музыку. В течение многих лет он нередко выступает на концертах и как солист - играет на цимбалах и ударных. Маэстро называет и еще одну причину этого концертного турне, которая очень важна и лично для него, и для оркестра.

"Путин сказал, что Украины, по сути, не существует. Но если вы разбираетесь в искусстве, истории и музыке, вы можете увидеть, что наш репертуар имеет очень четкую идентичность и что у него также есть много точек соприкосновения с европейским репертуаром - гораздо больше, чем вы могли бы подумать. И мы стараемся подчеркнуть это в интерпретациях", - отметил дирижер.

Елизавета Зайцева рассматривает это турне, для которого симфонический оркестр имел возможность активно репетировать в Варшаве, как хорошую возможность познакомить широкую аудиторию с украинскими композиторами, которые до сих пор были практически неизвестны в Западной Европе. "У нас действительно очень богатая и красивая музыкальная культура. Я думаю, это концертное турне очень обогатит немецкую, польскую и вообще западноевропейскую культурную жизнь", - подчеркнула музыкант.

Для нее и для итальянского дирижера Гаггеро единая, открытая Европа уже давно стала само собой разумеющейся идеей, которую война Путина теперь ставит под сомнение и разрушает. "Я вырос в Италии, учился в Германии, преподаю во Франции. Я могу поделиться этим опытом в Киеве. Но в то же время, на каждой репетиции, на каждом концерте, я столь многому учусь у музыкантов этого оркестра, прежде всего, человеческим качествам! Я думаю, что это прекрасный образ для Европы. Каждая страна привносит что-то, чего нет у других стран. Однако дом, который мы строим вместе, - это один и тот же дом", - уверен Луиджи Гаггеро.

Первый концерт, прошедший в рамках гастролей Киевского симфонического концерта по Германии, в прямом эфире из дрезденского Дворца культуры 25 апреля транслировала Deutsche Welle.

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