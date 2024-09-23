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"Голос" нашел основания снять Путина с выборов 2018 года

Ольга Лебедева
23 сентября 2024 г.

Правозащитники изучили материалы процесса над бывшим вице-губернатором Пермской области. В материалах дела есть данные о противозаконном использовании штабом Путина средств из стороннего источника.

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Президент РФ Владимир Путин
Избирательная кампания Путина в 2018 годуФото: Getty Images/AFP/S. Chirikov

По оценке российского движения в защиту прав избирателей "Голос", президентские выборы в России 2018 года можно признать нелегитимными из-за противозаконного использования избирательным штабом Владимира Путина средств из стороннего источника. К такому выводу пришли эксперты "Голоса", изучившие материалы судебного процесса по делу бывшего замглавы правительства Пермской области Елены Лопаевой, признанной в феврале 2024 года виновной в хищении средств благотворительного фонда "Содействие - XXI век", сообщило движение в понедельник, 23 сентября.

На кампанию Путина потратили 67 млн рублей из благотворительного фонда

В материалах дела указывается, что фонд потратил 57 471 080 рублей на оплату "агитационной сети в рамках избирательной кампании по выборам президента РФ в 2018 году", отмечает "Голос". При этом сама Лопаева, которой назначили 4 года колонии, призналась, что 67 млн рублей, которые суд счел похищенными, были направлены на организацию избирательной кампании президента РФ в 2018 году.

Данная сумма превышает разрешенный законом размер пожертвований на избирательную кампанию, а в финансовой отчетности избирательного штаба Путина не числилось каких-либо выплат из фонда "Содействие - XXI век", указывают далее правозащитники. "Очевидное финансовое нарушение такого масштаба должно было повлечь снятие действующего президента страны с выборов", - уверены они.

Деньги были предоставлены фондом по требованию властей

По делу также проходила экс-директор фонда Елена Найданова, которая покинула РФ в июле 2023 года - уже после начала судебного процесса, когда ее объявили в розыск. В ходе судебного разбирательства Найданова также указывала, что ее фонд финансировал избирательную кампанию Путина. Согласно ее показаниям, фонд был вынужден оплачивать расходы на избирательную кампанию Путина под давлением Елены Лопаевой, поскольку "Единой Россией" не были выделены деньги и губернатор был вынужден "крутиться, как мог", цитирует "Голос".

 

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