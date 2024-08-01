Президент ФРГ попросил в Варшаве прощения за деяния нацистов

Франк-Вальтер Штайнмайер назвал подавленное нацистами в 1944 году Варшавское восстание одной из жесточайших глав в истории отношений двух стран. Президент ФРГ осудил империализм и расизм национал-социалистов.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) накануне отмечаемой 1 августа 80-й годовщины начала Варшавского восстания попросил у поляков прощения за преступления национал-социалистов в годы Второй мировой войны. "Я прошу - именно сегодня и именно здесь - о прощении", - обратился глава германского государства к выжившим участникам восстания в среду, 31 июля, на памятном мероприятии на центральной площади польской столицы с участием сотен слушателей и президента Польши Анджея Дуды.

"Мы не должны забывать и не забудем, какие безмерные страдания мы, немцы, принесли соседней стране, с какой жестокостью и с каким стремлением к уничтожению немецкие оккупанты действовали против всего населения", - подчеркнул Штайнмайер. Империализм и расизм национал-социалистов привели к "ужасным преступлениям", против которых и выступили участники восстания, добавил он. Из прошлого необходимо извлечь урок для будущего, отметил германский президент.

Об отношениях Берлина и Варшавы

Варшавское восстание было "одной из жесточайших глав" в истории отношений двух стран и стало "одной из самых героических глав польской истории", указал Штайнмайер. "Это пример воли к самоутверждению, желания не позволить отнять свободу без боя", - добавил президент ФРГ, особо выделив "храбрость презиравших смерть бойцов".

Глава германского государства назвал "почти чудом" тот факт, что поляки и немцы стали хорошими соседями. Путь к этому был долгим, признал Штайнмайер. Теперь Берлин и Варшава взяли на себя обязательство "действовать между собой и в интересах наших соседей и друзей солидарно и миролюбиво", заявил он.

"Этот день также обязывает нас к следующему: мы никогда больше не смиримся с несправедливостью и отсутствием свободы, агрессией и оккупацией в Европе", - подчеркнул президент ФРГ, напомнив о российской вооруженной агрессии против Украины. Президент России Владимир Путин "хочет уничтожить Украину и угрожает всем нам", добавил глава германского государства.

В Берлине создадут мемориал польским жертвам нацистов

Франк-Вальтер Штайнмайер является вторым президентом ФРГ после Романа Херцога (Roman Herzog) в 1994 году, попросившим прощения у поляков за преступления национал-социалистов в важный для польского народа день памяти.

Во время визита в Варшаву Штайнмайер рассказал о планах правительства Германии создать в Берлине мемориал польским жертвам национал-социализма. Власти обеих стран находятся в тесном контакте по этому вопросу, добавил он.

В то же время президент ФРГ не сообщил никаких подробностей о возможных репарациях для Польши. Польское правительство под руководством Дональда Туска ранее призвало Германию предоставить финансовую компенсацию за потери, которые страна понесла от рук нацистов во время Второй мировой войны. Официальный Берлин считает вопрос о репарациях юридически закрытым.

Варшавское восстание

Варшавское восстание началось 1 августа 1944 года. Оно было организовано командованием подпольной Армии Крайовой и представителями польского правительства в изгнании.

Восстание продолжалось 63 дня и было подавлено 2 октября. За два месяца жестоких боев погибли около 200 тысяч человек, абсолютное большинство из которых составили мирные жители, а Варшава была практически полностью разрушена.