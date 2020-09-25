Год Германии в России: самое интересное

После отравления Алексея Навального и без того непростые отношения между Берлином и Москвой достигли глубокого кризиса. На этом фоне Год Германии в России (Deutschlandjahr in Russland), который открывается 26 сентября, вселяет немного оптимизма.

О важности продолжать диалог, не сводя его только к межправительственным переговорам, заявил и министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), выступая на недавнем ток-шоу известной телеведущей Майбрит Ильнер (Maybrit Illner), посвященном России.

"Мы стараемся осуществлять совместные проекты в сфере образования и науки - и в последние годы делаем это интенсивнее. Мы также будем более тесно сотрудничать и с деятелями культуры", - объяснил Мас. Год Германии в России 2020/2021, по словам главы МИД ФРГ, - очень важная попытка работать с гражданским обществом. И на сайте посольства ФРГ в Москве выражается надежда, что этот масшабный проект станет "источником новых полезных импульсов для российско-германских отношений в различных сферах жизни".

По данным Гёте-Института, одного из организаторов, с сентября по июнь запланировано более 500 мероприятий по всей стране. Концерты, фестивали, театральные постановки, школа хип-хопа, конференции, курсы немецкого языка, викторины и квесты - германофилы и не только найдут в программе массу интересных событий.

Выставки: железный век, романтики, Бетховен

Так, любителям истории и археологии стоит побывать на уникальной выставке "Железный век. Европа без границ", которая с ноября будет работать в Эрмитаже, а с апреля - в московском Историческом музее. Экспозиция впервые отражает общую европейскую историю в первое тысячелетие до н.э. Собранные на ней артефакты знакомят с культурой кельтов, скифов, сарматов и других народнов. Экспонаты предоставлены музеями Санкт-Петербурга, Москвы и Берлина. Некоторые из них попали в СССР в 1945 году и будут продемонстрированы публике впервые с 1939 года.

Экспозиция, организованная боннским Фондом искусства и культуры совместно с Третьяковской галереей, познакомит с современным искусством Европы. С ноября посетители увидят работы 88 художников и фотографов из 35 стран - как известных, так и начинающих. Среди них - Эйя-Лииза Ахтила, Моника Бонвисини, Олафур Элиассон, Илья и Эмилия Кабаковы, Алисья Кваде, Герхард Рихтер , Вольфганг Тильманс.

В декабре в Третьяковской галерее, а в июне и в дрезденском музее Альбертинум будет развернут совместный выставочный проект, посвященный искусству эпохи романтизма.

Улыбающиеся Бетховены в Бонне

На ВДНХ появится повод запостить яркое фото в своем инстаграме и заодно отметить 250-летие знаменитого немецкого композитора. С 27 сентября по 31 октября здесь будет разбит "сад" из 80 зеленых и позолоченных скульптур Бетховена. Вопреки мрачному и угрюмому образу, немецкий художник-концептуалист Оттмар Хёрль (Ottmar Hörl) сделал его улыбающимся. Впервые инсталляцию из мини-Бетховенов показали в прошлом году в родном городе музыкального гения - Бонне.

Немецкий язык и литература

27 сентября пройдет самый продолжительный онлайн-урок немецкого языка. Он будет разбит по часовым поясам, в каждом из которых будет начинаться в 17:00 и длиться 45 минут. Преподаватели языковых центров и других партнерских организаций Гёте-Института в России объяснят основы немецкого языка и расскажут увлекательные истории о Германии. Каждый урок будет посвящен актуальной и увлекательной теме - от немецкой кухни и музыки до экологии.

Запланированы веб-конференция и конкурс для преподавателей немецкого. В рамках Германии в России также в онлайн-формате пройдет вручение Немецкой переводческой премии Мерк 2020 и специальной премии Гёте-Института за выдающийся перевод современной немецкоязычной поэзии. 28 сентября пройдет вебинар по высшему образованию в Германии, на котором можно будет узнать об условиях поступления в немецкие вузы, текущей ситуации в них и карьерных перспективах.

Экскурсии, театр и кино

Будет запущено мобильное приложение "По следам немецкой культуры" - путеводителя по местам в российских городах, связанным с немецким культурным наследием. Гид будет доступен на русском и немецком языках. Пока на карте три города: Москва, Самара и Омск, но этот список локаций будет расширяться. По случаю официального старта 3 октября можно будет поучаствовать в онлайн-празднике и квест-экскурсии.

На активное участие зрителей рассчитан и спектакль театральной группы Interrobang из Берлина. Он пройдет в смешанном формате: в московском Центре Мейерхольда и онлайн. "Эмократия", так он называется, - часть проекта "Новый общественный договор" в сотрудничестве с украинским центром "Текст" и российским театром "Театр.doc". Как мы хотим сосуществовать в будущем? Зрители будут искать ответы вместе с актерами. В октябре пройдет аудиовизуальный онлайн-фестиваль, который соединит клубную сцену, перформеров и медиахудожников из Берлина, Москвы и Владивостока.

Кадр из фильма "Берлин, Александерплац"

4 октября в московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" состоится российская премьера фильма Бурхана Курбани "Берлин, Александерплац" по роману Альфреда Дёблина "Берлин, Александерплац" 1929 года. Фильм переносит действие романа в сегодняшний день и поднимает проблему расизма. Бурхан Курбани - один из самых интересных молодых режиссеров в современном немецком кино. После премьеры на Берлинале его картина была 11 раз номинирована на Немецкую кинопремию - среди прочего в категориях "лучшая режиссура" и "лучший сценарий".

Экология и социальные вызовы

Немаловажная роль в программе Года отводится экологии. На платформе GoToMeeting пройдет бесплатный онлайн-семинар на немецком языке. К участию приглашают тех, кого волнует обращение с отходами в России, кто интересуется тем, как эту проблему решают в Германии, и какие совместные проекты у нее сейчас есть с российскими партнерами. Научный форум в Москве будет посвящен городскому планированию с учетом экологии и созданию щадящего для окружающей среды транспорта. На конференции в Калининграде обсудят вопросы устойчивого развития, зеленой энергетики и цифровых экосистем.

Будет уделено внимание и другой актуальной проблеме: гендерному равенству и феминизму. В частности, будет создан портал "Феминистские транслокальности" с эссе, интервью, видео и рисунками исследовательниц и активисток из Германии и стран бывшего СССР. В нескольких городах запланированы и выставки-презентации.

Смотрите также:

Лучшие немецкие фильмы года

