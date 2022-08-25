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Контекст
Лондон: РФ размещает технику на ЗАЭС в 60 метрах от реактора
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Путина. DW следит за событиями 25 августа.
Политика
3 мин. назад
3 мин. назад
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Топ-тема
Глава МИД ФРГ не видит смысла в переговорах с Россией
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2 ч. назад
2 ч. назад
Старой Украины больше нет, новая станет кошмаром для Путина
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Правозащитник Игорь Каляпин госпитализирован после нападения
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1 ч. назад
1 ч. назад
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3 мин. назад
3 мин. назад
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Пытки над белорусами после протестов. Дойдет ли дело до суда
Пытки над белорусами после протестов. Дойдет ли дело до суда
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15 ч. назад
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18 ч. назад
18 ч. назад
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Премьера: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда
Премьера: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда
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16 ч. назад
16 ч. назад
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