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GNS Test

GNS Test

https://www.dw.com/ru/gns-test/a-62920741

GNS Test

 

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Контекст

Российский военный на фоне одного из зданий Запорожской АЭС, май 2022 года

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Путина. DW следит за событиями 25 августа.
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Премьера: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда

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