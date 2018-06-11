GMF 2019: СМИ, популисты и борьба за власть

27 и 28 мая медиакомпания Deutsche Welle вновь собирает участников ежегодного Global Media Forum в стенах World Conference Center в Бонне. Темой крупнейшего международного медийного форума в этом году станет вопрос перераспределения власти. Сегодня он особенно актуален, поскольку отношения между СМИ, политикой и обществом переживают переломный период, особенно на фоне набирающей обороты цифровизации.

"Популисты повсюду угрожают целостности Европы, - говорит генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limburg). - Контроль над информацией стал для них инструментом власти". Одновременно многие политики распространяют свои собственные взгляды путем контроля над государственными СМИ или дезинформации в соцсетях. "Свобода выражения мнений находится под угрозой", - подчеркнул Лимбург.

Как возникает любовь и ненависть между СМИ и политиками

Двухдневный форум, который будет проходить на английском языке, должен помочь осознать процесс таких фундаментальных изменений. "Совместно со многими представителями международных СМИ, партнерами и теми, кто поддерживает эту идею, мы расставим акценты и привлечем к этой теме большое внимание", - сказал Петер Лимбург.

Петер Лимбург

Вместе с гендиректором DW открывать Global Media Forum в режиме прямого включения будет федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). После этого на первой дискуссионной панели пойдет речь о том, как меняется медийный ландшафт, какие это дает шансы и какие при этом возникают риски.

Среди участников Global Media Forum в этот раз - сооснователь медиаконцерна India Today Group Арун Пури и представитель концерна Google Марк Петерс. А глава немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиас Дёпфнер (Mathias Döpfner) и пионер в области виртуальной реальности американец Джарон Ланье выступят с речью.

Во второй день основным вопросом форума станут отношения между СМИ и политиками. Бывший главный редактор турецкой газеты Cumhuriyet Джан Дюндар и глава объединения журналистских расследований немецких телеканалов NDR и WDR, а также газеты Süddeutsche Zeitung Георг Масколо (Georg Maskolo) проведут дискуссию о том, в каком направлении развиваются сейчас эти отношения, чего в них больше - ненависти или любви.

Искусственный интеллект, локальная журналистика и стереотипы об Африке

На медийном форуме GMF, участие в котором примут 2000 человек из 140 стран и в рамках которого пройдет около 70 мероприятий, будут обсуждаться и другие проблемы. Например, будущее локальной журналистики. Так, на одной из панелей будут представлены положительные примеры того, как, несмотря на масштабный кризис, журналистика на местах может быть успешной.

Логотип Global Media Forum

Об искусственном интеллекте пойдет речь в ходе подиумной дискуссии, в которой примут участие представитель Института анализа искусственного интеллекта и информационных систем Общества Фраунгофера Йоахим Кёлер (Joachim Köhler), а также Нанджира Самбули - кенийский адвокат и гражданская активистка из неправительственной организации Web Foundation, занимающейся продвижением цифрового равенства. Искусственный интеллект сейчас играет все большую роль в медийной сфере. Поэтому все более актуальным становится вопрос, как алгоритмы, боты и электронные переводчики влияют на работу масс-медиа и журналистов.

На лекциях и семинарах, которые проведут в рамках Global Media Forum партнерские организации, речь пойдет о том, как юристы и политики могут реагировать на язык вражды, как мигрантам привлечь к себе внимание во времена популизма, какую роль сегодня играют журналистские расследования. Кроме того, предусмотрены различные мероприятия для целевой аудитории, рассказывает Верица Спасовка, которая отвечает за повестку GMF: на этот раз после официальной программы, будет отведено специальное время, посвященное тренингам, в которых примут участие более 200 человек, приглашенных на форум министерством иностранных дел Германии.

GMF-2019 не обойдется и без новшеств. В частности, на нем будут представлены роботы, которые являются предвестниками новой эры искусственного интеллекта. Робот София даже скажет участникам форума несколько слов. На Global Media Forum в этот раз будет уделено место и искусству. Например, в рамках GMF пройдет фотовыставка Everyday Africa, в которой примут участие 30 фотографов, разрушающих устоявшиеся стереотипы об Африке.

Премия Freedom of Speech

Одним из самых важных моментов на GMF станет вручение ежегодной премии DW Freedom of Speech Awards. Ее лауреатом в этом году стала мексиканка Анабель Эрнандез. Журналистка, вынужденная покинуть родину, удостоена премии за борьбу с коррупцией, круговой порукой и безнаказанностью властей в Мексике.

Основным партнером в проведении GMF с этого года является, кроме МИД ФРГ, также администрация федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. "Благодаря этой поддержке формат проведения форума будет расширен, в нем смогут принять участие международные медиаэксперты, политики и общественные деятели", - заявил премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet), который лично примет участие в форуме. "Земельная администрация поддержит DW в том, чтобы превратить GMF в ведущий медиафорум", - отметил Лашет.

Кстати, для тех, кто не сможет лично приехать в Бонн, будет организована прямая трансляция с форума. Наблюдать за происходящим также можно будет в социальных сетях Twitter и Facebook.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Свободе слова здесь не место? Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

Свободе слова здесь не место? Китай, 176-е место: территория несвободы По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

Свободе слова здесь не место? Сирия, 177-е место: под пулями С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

Свободе слова здесь не место? Туркмения, 178-е место: мнимая независимость Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

Свободе слова здесь не место? КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

Свободе слова здесь не место? Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena. Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев

