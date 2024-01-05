Глобальное наводнение в Германии. Фото
После обильных непрекращающихся дождей реки по всей стране вышли из берегов. Что делают местные жители, и когда уровень воды начнет снижаться?
Уровень воды в реках Германии пока все еще поднимается. Спад ожидается не раньше вечера субботы. На фото - местечко Этельзен в федеральной земле Нижняя Саксония.
В федеральной земле Нижняя Саксония сложилась особенно сложная ситуация. На фото - поселок Лилиенталь.
Из берегов вышла река Рур в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Снимок сделан в одном из районов города Мюльхайм-ан-дер-Рур.
Вот так сейчас выглядит курортное местечко Пюндерих на реке Мозель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
При помощи дамб и мешков с песком пытается защитить от воды свои исторические памятники Висмар - город-порт на Балтике в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.
Вышедший из берегов Мозель затопил федеральную трассу B50 в районе общины Цельтинген-Рахтиг, федеральная земля Рейнланд-Пфальц.
Вышла из берегов и река Кинциг - приток Майна, протекающий в федеральной земле Гессен. Этот снимок сделан возле города Гельнхаузен - местного районного центра.
Так сейчас выглядит набережная в Дрездене. Нормальный уровень воды в Эльбе - около 2 метров. Сейчас - 5,45. К вечеру субботы ожидается, что уровень воды поднимется до 6 метров.
В концертном зале городка Зангерхаузен в федеральной земле Саксония-Анхальт размещаются военнослужащие бундесвера, прибывшие в регион для оказания помощи местным жителям.
Французские спасатели прибыли в Германию в рамках европейской программы защиты населения от катастроф. Их задача - построить дамбу в общине Винзен (Нижняя Саксония).
Затоплен исторический центр городка Кохем - районного центра, расположенного в земле Рейнланд-Пфальц на реке Мозель.
И снова Мозель. Река вышла из берегов и затопила живописный городок Бернкастель-Кус в земле Рейнланд-Пфальц.
Ушла под воду и набережная в Магдебурге - столице федеральной земли Саксония-Анхальт, расположенной на Эльбе.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц побывал на реке Хельме в федеральной земле Саксония-Анхальт - там, где местное население активно борется с последствиями наводнения.