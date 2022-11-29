Главы Минюстов стран G7 приняли "Берлинскую декларацию"

На 279-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 29 ноября (время московское).

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США объявили о выделении 53 млн долларов (51 млн евро) на закупку оборудования для энергосистем Украины, чтобы помочь Киеву в борьбе с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру, в результате которых миллионы людей остались без света и отопления. "Оборудование будет оперативно и в рамках чрезвычайного плана доставлено в Украину, чтобы помочь украинцам пережить зиму", - подчеркивается в заявлении Госдепартамента США. Пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.

УП: Задержан "бывший замглавы мэра" Херсона

++18.30++

Работники Государственного бюро расследований Украины задержали "бывшего замглавы мэра" Херсона, который во время временной оккупации города работал на ВС РФ. Об этом сообщило издание "Украинская правда" (УП). Чиновника подозревают в коллаборационизме. По данным источника УП, речь идет о Владимире Пепеле, которого задержали 28 ноября.

++18.00++

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит присутствие на всех АЭС Украины для защиты энергетической инфраструктуры страны. Об этом сообщил гендир МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter. По его словам, вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой он продолжит совместную работу по срочному созданию охранной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Министры юстиции стран "Группы семи" приняли "Берлинскую декларацию"

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Марко Бушман Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Министры юстиции стран "Группы семи" ("большой семерки", G7) хотят, чтобы в будущем преступления против международного права преследовались и наказывались скоординированно. По итогам встречи подготовлена "Берлинская декларация". Министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) назвал встречу глав ведомств юстиции, которая впервые прошла в данном формате G7, "исторической". Как следует из декларации, министры юстиции договорились о создании центрального национального контактного центра для преследования международных преступлений. К ним относятся серьезные нарушения прав человека, - такие как военные преступления или преступления против человечности. "Военные преступления не должны оставаться безнаказанными, независимо от того, где они совершаются, независимо от того, кто их совершает", - предупредил Бушман.

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Зафиксированы обстрелы в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. По словам Гладкова, пострадавших нет. В Новой Таволжанке повреждена кровля на одном из предприятий. Есть повреждения газопровода и линии электропередачи. Аварийные службы устраняют неисправности.

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Россия ведет войну против Украины преступными методами, к числу которых относится разрушение украинской энергетической инфраструктуры. "Тактика России направлена на то, чтобы оставить людей без тепла и электричества зимой, когда температура может опускаться до 30 градусов мороза", - заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) в Берлине, где прошла встреча его коллег из стран "большой семерки" Российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре в Украине являются "военным преступлением", - подчеркнул он. По словам Бушмана, он "уверен, что в конце концов мы увидим в Международном уголовном суде дела о военных преступлениях и в отношении российского руководства".

NYT: В селе Правдино близ Херсона обнаружена общая могила минимум с шестью телами

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В селе Правдино, расположенном неподалеку от Херсона, на юге Украины после отступления войск РФ обнаружена общая могила минимум с шестью телами. Об этом передала The New York Times (NYT). По данным издания, речь идет о свидетельствах возможных военных преступлений. Тело седьмого охранника села не найдено, убита была и девочка-подросток, состоявшая в отношениях с одним из охранников.

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Украина получила еще одну французскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) LRU. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. "Четвертый брат Long Hand Family ("семейства длинной руки", так обычно называют дальнобойные системы - Ред.) LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия - теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это - видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона", - отметил Резников.

Бербок: Нанося удары по энергетической инфраструктуре Украины РФ подрывает цивилизацию

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Анналена Бербок Фото: Thomas Koehler/photothek/picture alliance

Ракетные удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины являются "жестоким подрывом цивилизации". Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Эти атаки - "самое грубое нарушение международного права, которое только можно себе представить", указала Бербок. "Когда инфраструктуру целенаправленно бомбят, то сознательно допускают, что дети, старики, семьи должны замерзнуть до смерти, умереть от жажды и голода", - добавила она. Президент России Владимир Путин хочет сломать хребет украинского общества, отметила Бербок, пообещав продолжать поддержку Киеву.

Рябков: До конца года заседания по ДСНВ не будет

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Серей Рябков Фото: Eloi Rouyer/AFP/Getty Images

Москва предложит Вашингтону новые даты проведения заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), которое в одностороннем порядке было отложено РФ 28 ноября. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Между тем он подчеркнул, что встреча вряд ли состоится до конца года. Говоря о перспективах обмена заключенными, Рябков заявил, что "шанс всегда есть".

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Популярная в России украинская певица Светлана Лобода, планировавшая концертный тур по литовским крупным городам, не будет включена Литвой в список нежелательных в стране лиц, так как юридических оснований для такого шага не найдено. Об этом заявила пресс-секретарь главы МИД Литвы Паулина Левицкайте. "Детальный анализ фактов показал, что правового основания или объективных данных, которые указывали бы на возможность включения Лободы в список нежелательных в Литве лиц, не обнаружено", - цитирует Левицкайте агентство ТАСС.

Суд в Москве начал рассматривать дело в отношении Яшина

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Мещанский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении оппозиционера Ильи Яшина. Политик и бывший муниципальный депутат Красносельского района обвинен в распространении "фейков" о российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал оказать Украине дополнительную помощь в свете атак на энергетическую инфраструктуру. "Миллионы украинцев сейчас переживают зиму, полную нужды, темноты и холода", - сказал политик во время посещения логистического центра Немецкого Красного Креста. Штайнмайер призвал немецкие города и общины выстраивать партнерские отношения с украинскими городами, благодаря чему помощь можно будет доставлять ​​без бюрократических проволочек.

Сопровождавший Штайнмайера посол Украины в ФРГ Алексей Макеев поблагодарил его за помощь. По словам дипломата, поставки Немецкого Красного Креста поступили в том числе в пункты обогрева, создаваемые во многих городах.

Украина получила от Словакии 30 БМП-1

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Украина получила из Словакии 30 боевых машин пехоты БМП-1, заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь. Техника была передана украинской стороне на основании соглашения с Германией, объяснил Надь, поблагодарив главу Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) за сотрудничество.

Хроника событий 29 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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