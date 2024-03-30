Главы Минобороны США и Украины обсудили военную помощь Киеву

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров обсудили военную помощь Вашингтона Киеву и ситуация на поле боя, сообщила пресс-служба Пентагона в пятницу, 29 марта.

Главы военных ведомств обсудили "последние события на поле боя, а также разрушительное воздействие безжалостных ракетных обстрелов Россией городов и критически важной инфраструктуры Украины", говорится в пресс-релизе Пентагона.

"Министры обсудили потребности Украины в дополнительной артиллерии, противовоздушной обороне и других возможностях, а также острую необходимость в ассигновании на национальную безопасность, что позволит Украине продолжать борьбу с российской агрессией", - заявили в Пентагоне.

Споры о военной помощи США Украине

В Конгрессе США с осени 2023 года идут споры по вопросу о выделении около 60 млрд долларов (около 55 млрд евро) военной помощи Украине в текущем финансовом году, заканчивающемся 30 сентября. 13 февраля, Сенат США в ходе финального голосования одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95,3 миллиарда долларов (около 89 млрд евро).

Однако этот пакет помощи не может пройти голосование в Палате представителей, где большинство за республиканцами, требующими в обмен на принятие пакета ужесточить пограничный контроль на границе США с Мексикой. Президент США Джо Байден обвиняет в блокировке военной помощи Украине Дональда Трампа, своего потенциального конкурента на осенних президентских выборах. Трамп ранее призывал соратников по Республиканской партии не идти ни на какие компромиссы в вопросе защиты южной границы США.

Российские войска могут начать новое массированное наступление в Украине уже в конце мая или в июне, заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News. По его словам, без помощи США Украина будет вынуждена отступать.

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