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КонфликтыСША

Ллойд Остин и Рустем Умеров обсудили дальнейшую помощь Киеву

Александра Иванова
3 декабря 2024 г.

Министр обороны США осудил атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины и использование Москвой ракеты "Орешник", знаменовавшее очередную эскалацию войны.

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Здание Пентагона в Вашингтоне
Здание Пентагона в Вашингтоне (фото из архива)Фото: picture alliance/dpa/D. Brack

Министр обороны США Ллойд Остин провел разговор с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым. Как рассказал официальный представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге в понедельник, 2 декабря, темами обсуждения были развитие ситуации на поле боя, а также американская помощь Украине в сфере безопасности.

По словам Райдера, Вашингтон предоставит Киеву "значительную дополнительную помощь в сфере безопасности, которая будет включать ключевые возможности для поддержки самых насущных потребностей Украины на поле боя, в том числе средства ПВО, боеприпасы для ракетных систем, артиллерийское и противотанковое оружие".

В пресс-релизе на сайте Пентагона отмечается, что в ходе разговора с Умеровым Остин "осудил недавний шквал ракет и беспилотных летательных аппаратов, направленных Россией на гражданскую инфраструктуру Украины, и использование ею в Украине баллистической ракеты средней дальности ("Орешник". - Ред.), знаменовавшее очередную эскалацию войны России против Украины".

Новый пакет военной помощи США Украине

В тот же день, 2 декабря, Белый дом опубликовал на своем сайте заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. В нем говорилось, что США предоставляют Украине пакет помощи в области безопасности на сумму 725 млн долларов, включающий значительное количество артиллерии, ракет и средств ПВО.

"Президент поручил министерству обороны быстро доставить этот материал в Украину, чтобы обеспечить ее всем необходимым для самообороны. В период до середины января мы поставим сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи дополнительных ракет и другие критически важные средства, чтобы помочь Украине отстоять свою свободу и независимость", - сообщил Салливан.

Как уточняетcя на сайте Минобороны США,  в новый пакет помощи Украине войдут, кроме прочего: ракеты для ЗРК NASAMS, ракеты для ПЗРК Stinger, дроны, боеприпасы против БПЛА, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты для РСЗО HIMARS, ПТРК Javelin, противотанковые гранатометы AT-4, а также ракеты для ПТРК TOW.

 

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