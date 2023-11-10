Главу фонда "Свободная Бурятия" заочно осудили на 7 лет

Дело о "фейках" об армии РФ против Александры Гармажаповой возбудили после ее рассказа о российских военных-отказниках. Ранее главу "Свободной Бурятии" объявили "иноагентом".

Советский районный суд Улан-Удэ заочно приговорил президента фонда "Свободная Бурятия" Александру Гармажапову к семи годам лишения свободы в колонии по делу о "фейках" о российской армии. О решении суда правозащитный проект "Сетевые свободы" сообщил в пятницу, 10 ноября.

Поводом для возбуждения дела против Гармажаповой стало опубликованное на YouTube-канале фонда видео, в котором она рассказала, что на территории самопровозглашенной "Луганской народной республики" незаконно удерживают российских военнослужащих, подавших заявления о расторжении контрактов. Генштаб ВС РФ не подтвердил информацию о незаконном удержании военных.

Александра Гармажапова проживает за пределами России. В ноябре 2022 года министерство юстиции РФ внесло ее в список физических лиц - "иностранных агентов". В феврале стало известно, что девушку объявили в розыск, а в марте в реестр "иноагентов" был добавлен и фонд "Свободная Бурятия".

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