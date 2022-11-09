Главреда Republic Дмитрия Колезева объявили в розыск

По какому делу МВД разыскивает Колезева, неизвестно. Журналист предположил, что ему могут вменять статьи о "фейках" или дискредитации российской армии.

МВД объявило в розыск главного редактора журнала Republic Дмитрия Колезева. На это в среду, 9 ноября, обратило внимание издание "Медиазона" . По какой статье разыскивают Колезева, в базе МВД не уточняется. Он отметил , что узнал о розыске из СМИ, а до этого получал сообщения, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым его публикациям.

Государственное агентство РИА Новости и газета "Коммерсант-Урал" , ссылаясь на анонимный источник в силовых структурах, пишут, что дело против Дмитрия Колезева возбудили в апреле по статье о распространении "заведомо ложной информации" о вооруженных силах РФ с использованием служебного положения. Журналисту грозит до десяти лет лишения свободы.

Поводом для дела, по сведениям "Коммерсанта", стал пост Колезева в Instagram о массовых убийствах в Буче - пригороде Киева, находившимся под оккупацией российских войск.

Минюст в октябре 2021 года внес Republic в реестр "СМИ-иностранных агентов". В сентябре 2022 года издание отказалось от статуса официально зарегистрированного СМИ в России, отметив, что он "влечет за собой слишком много бессмысленных обязательств и не дает фактически никаких дополнительных прав". Колезев после начала вторжения России в Украину уехал в Литву.

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