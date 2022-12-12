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Новый глава партии "Республиканцы" Эрик Сьотти
Новый глава партии "Республиканцы" Эрик СьоттиФото: Eric Gaillard/REUTERS
ПолитикаФранция

Главой французской партии "Республиканцы" избран Эрик Сьотти

Ольга Лебедева
4 мин. назад

Представитель крайне правого крыла "Республиканцев" Эрик Сьотти стал председателем партии. В парламенте партия президента Макрона зависит от голосов оппозициии, в том числе, консервативной партии.

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Новым председателем французской консервативной партии "Республиканцы" избран депутат Национального собрания Эрик Сьотти. В ходе внутрипартийного голосования во втором туре в понедельник, 12 декабря, 57-летний политик одержал уверенную победу над председателем фракции в Сенате Брюно Ретайо.

Сьотти получил 53,7 процента голосов, его 62-летний оппонент Ретайо - 46,3 процента, сообщила исполняющая обязанности председателя партии Анни Женевар. Сьотти был также победителем первого тура, но не набрал 50 процентов голосов. В голосовании могли участвовать около 91 тысячи членов партии.

Сторонник жесткой иммиграционной политики

Сьотти, который известен как "мсье безопасность", относится к крайне консервативному крылу партии и является сторонником жестких мер в иммиграционной политике. Перед ним теперь стоит задача вывести "Республиканцев" из кризиса после поражения на последних выборах и определить четкую программную линию.

Для правительства и президента Эмманюэля Макрона ключевым вопросом является возможность сотрудничества с новым руководством этой партии. Партия Макрона потеряла абсолютное большинство в Национальном собрании на последних парламентских выборах и зависит от голосов оппозиции.

Выборы нового председателя партии, основанной в 2015 году экс-президентом Франции Николя Саркози, прошли после того как ее предыдущий лидер Кристиан Жакоб подал в отставку в конце июня. На президентских выборах в апреле кандидат этой партии Валери Пекресс набрала 4,8 процента голосов. По итогам парламентских выборов в июне "Республиканцы" получили 61 мандат из 577.

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