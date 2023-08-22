  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Главреду "Нового фокуса" запросили шесть лет лишения свободы

Даниил Сотников
48 мин. назад

Журналиста обвиняют по статье о распространении "фейков" об армии из-за статьи про росгвардейцев, отказавшихся воевать.

https://p.dw.com/p/4VQjp
Молоток судьи
Фото: Moscow City Court Press Office/TASS/dpa/picture alliance

Прокуратура во время прений в Абаканском городском суде в Хакасии запросила шесть лет колонии общего режима главному редактору издания "Новый фокус" Михаилу Афанасьеву, которого обвинили в распространении "фейков" про российскую армию, сообщил правозащитный проект "Сетевые свободы" во вторник, 22 августа. Кроме того, обвинение попросило запретить Афанасьеву три года размещать материалы в СМИ и интернете.

Афанасьев находится под арестом с апреля 2022 года. Поводом для возбуждения дела по пункту "а" части 2 статьи 207.3 УК стала статья "Нового фокуса" о том, что 11 бойцов ОМОНа Росгвардии по Хакасии отказались воевать.

"Мемориал" признал Михаила Афанасьева политзаключенным

По версии следствия, Афанасьев опубликовал "недостоверные сведения" о количестве пропавших без вести и раненых сотрудников хакасского управления Росгвардии, ненадлежащем уровне материального обеспечения сотрудников и исполнении обязанностей руководящим составом после начала войны в Украине.

Афанасьев не признает вину и настаивает, что его статья основана на проверенных источниках с места событий. Как писала "Новая газета" со ссылкой на материалы дела, опубликованная "Новым фокусом" информация подтвердилась в ходе допросов в рамках дела Афанасьева. "Мемориал" признал журналиста политическим заключенным. У Афанасьева пять несовершеннолетних детей.

Смотрите также:

Новые свидетельства преступлений ЧВК Вагнера.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Куда муниципальные депутаты уезжают из России (28.07.2022)

Куда муниципальные депутаты уезжают из России (28.07.2022)

В России преследуют мундепов, выступивших против войны. Чаще всего против них возбуждают уголовные дела по новой статье УК "о фейках". Многие из них уезжают за границу и просят политического убежища.
Политика28 июля 2022 г.03:34 мин.
external

"Я не могла молчать": Вероника Белоцерковская о войне в Украине и уголовном деле в России (21.03.2022)

"Я не могла молчать": Вероника Белоцерковская о войне в Украине и уголовном деле в России (21.03.2022)

В Кремле настаивают, что Россия проводит в Украине спецоперацию. Кто называет ее войной, рискует получить штраф, а в худшем случае лишиться свободы на длительный срок. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фейках про действия российской армии против популярного кулинарного блогера Вероники Белоцерковской. Она стала первой обвиняемой по новой статье.
Свобода слова21 марта 2022 г.04:23 мин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию

Комментарий: Российским элитам после Путина отмыться не удастся?

Комментарий: Российским элитам после Путина отмыться не удастся?

Российский правящий класс - настоящий адресат ордеров на арест, выписанных в Гааге. Путин не один попал "в розыск", и это сигнал для элит: президент сменится, а вы останетесь преступниками, считает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Конфликты18 марта 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент России Владимир Путин принимает участие в видеосаммите БРИКС в июне 2022 года

Без Путина, но с Россией. Самое важное о саммите БРИКС в ЮАР

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

Как Евросоюз контролирует финансирование Украины

Как Евросоюз контролирует финансирование Украины

Экономика и бизнес18 ч. назад
Карикатура - российская станция "Луна-25" падает на поверхность Луны, разваливаясь на детали еще в полете, на Луне в разные стороны разбегаются инопланетяне.

Крушение "Луны-25": кроме амбиций, пострадавших нет?

Крушение "Луны-25": кроме амбиций, пострадавших нет?

Политика19 ч. назад
Шествие российской оппозиции в Берлине, 20 августа 2023 года

Леонид Волков: Ждем от ФРГ большей жесткости и решительности

Леонид Волков: Ждем от ФРГ большей жесткости и решительности

Общество19 ч. назад
Космодром "Восточный" перед запуском "Луны-25" "украсили" символами войны в Украине V и Z

СМИ ФРГ о провале "Луны-25": "Груда металла вместо триумфа"

СМИ ФРГ о провале "Луны-25": "Груда металла вместо триумфа"

Политика17 ч. назад
Президент Украины Владимир Зеленский в истребителе F-16

F-16 из Нидерландов и Дании и иные события 543-го дня войны

F-16 из Нидерландов и Дании и иные события 543-го дня войны

Конфликты20 августа 2023 г.
external

Леонид Волков: нужно радикальное ужесточение санкций

Леонид Волков: нужно радикальное ужесточение санкций

20 августа 2023 г.15:00 мин.
На главную страницу