Главреду "Нового фокуса" запросили шесть лет лишения свободы

Журналиста обвиняют по статье о распространении "фейков" об армии из-за статьи про росгвардейцев, отказавшихся воевать.

Прокуратура во время прений в Абаканском городском суде в Хакасии запросила шесть лет колонии общего режима главному редактору издания "Новый фокус" Михаилу Афанасьеву, которого обвинили в распространении "фейков" про российскую армию, сообщил правозащитный проект "Сетевые свободы" во вторник, 22 августа. Кроме того, обвинение попросило запретить Афанасьеву три года размещать материалы в СМИ и интернете.

Афанасьев находится под арестом с апреля 2022 года. Поводом для возбуждения дела по пункту "а" части 2 статьи 207.3 УК стала статья "Нового фокуса" о том, что 11 бойцов ОМОНа Росгвардии по Хакасии отказались воевать.

"Мемориал" признал Михаила Афанасьева политзаключенным

По версии следствия, Афанасьев опубликовал "недостоверные сведения" о количестве пропавших без вести и раненых сотрудников хакасского управления Росгвардии, ненадлежащем уровне материального обеспечения сотрудников и исполнении обязанностей руководящим составом после начала войны в Украине.

Афанасьев не признает вину и настаивает, что его статья основана на проверенных источниках с места событий. Как писала "Новая газета" со ссылкой на материалы дела, опубликованная "Новым фокусом" информация подтвердилась в ходе допросов в рамках дела Афанасьева. "Мемориал" признал журналиста политическим заключенным. У Афанасьева пять несовершеннолетних детей.

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