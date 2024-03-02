Главком ВСУ Сырский заявил о кадровых перестановках

Главнокомандующий ВСУ заявил о кадровых изменениях среди командиров в некоторых боевых бригадах в целях сохранения жизни и здоровья защитников. По его словам, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о кадровых перестановках среди командиров в некоторых боевых бригадах в целях сохранения жизни и здоровья защитников Украины. Об этом он сообщил в Telegram в субботу, 2 марта.

Сырский отметил, что продолжает работу на восточном фронте. "В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим - нет", - сообщил Сырский, подчеркнув при этом, что ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.

Главком ВСУ отметил, что "боевые возможности, прежде всего, зависят от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения". В те боевые бригады украинской армии, где главком лично выявил "проблемы с подготовкой штаба", им были направлены "группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи". "В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения ", - написал Сырский.

Сырский с ревизией на Донбассе

29 февраля главнокомандующий ВСУ отправился на Донбасс, в том числе на Авдеевское и Кураховское направления, где, по его словам, им были обнаружены просчеты некоторых командиров в обороне. Для стабилизации ситуации главкомом из резервов ВСУ был выделен дополнительный ресурс боеприпасов и материальных средств.

17 февраля Александр Сырский, сменивший незадолго до этого Валерия Залужного на должности главнокомандующего ВСУ, заявил, что украинские войска выходят из Авдеевки Донецкой области Украины. 27 февраля украинские войска отступили от населенных пунктов Степное и Северное, расположенных к западу от Авдеевки.

Наблюдатели отмечают, что захват Авдеевки открывает ВС РФ путь на Константиновку, Краматорск и Славянск. Между тем генеральный инспектор бундесвера генерал-лейтенант Карстен Бройер (Carsten Breuer) рассказал в интервью DW 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), что считает решение главкома ВСУ оставить Авдеевку правильным и нужным, чтобы сохранить жизни солдат. По словам Бройера, у Сырского "есть план" и он "знает, чего хочет".

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