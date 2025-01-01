Главком ВСУ Сырский посетил Курскую область

Главком Александр Сырский прибыл на занятую ВСУ территорию Курской области. Генерал заявил, что российская армия потеряла там более 38 тысяч солдат.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду, 1 января, посетил территорию Курской области РФ, которую удерживают украинские войска.

Сырский: В Курской области погибли 38 тысяч солдат РФ

"Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перекидывать резервы с других направлений. Благодаря вашей стойкости и мужеству потери врага на Курщине составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники", - написал военачальник в Telegram.

Он добавил, что в Курской области взяты в плен 700 российских военных. Они пополнили обменный фонд, благодаря которому удается вернуть домой украинских солдат, отметил Сырский. Он пообещал "и дальше уничтожать оккупантов, без разницы, какие у них паспорта: российские или северокорейские".

Судя по кадрам, которые опубликовал Сырский, он посетил расположение 225-го штурмового батальона, а также 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Операция ВСУ в Курской области

Украинские войска вошли в Курскую область 6 августа и быстро взяли под контроль десятки населенных пунктов, в том числе город Суджа. В Киеве заявили, что военная операция прекратится, когда Россия согласится на справедливый мир.

Как сообщило в ноябре агентство Reuters, с тех пор Украина потеряла 40% захваченных территорий Курской области. В конце декабря агентство Bloomberg написало со ссылкой на источники в США, что ВСУ могут уйти из Курской области в 2025 году.