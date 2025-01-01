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Главком ВСУ Сырский посетил Курскую область

Николай Линке
1 января 2025 г.

Главком Александр Сырский прибыл на занятую ВСУ территорию Курской области. Генерал заявил, что российская армия потеряла там более 38 тысяч солдат.

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Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский в январе 2024 года.
Главком ВСУ Александр Сырский в январе 2024 года.Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду, 1 января, посетил территорию Курской области РФ, которую удерживают украинские войска.

Сырский: В Курской области погибли 38 тысяч солдат РФ

"Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перекидывать резервы с других направлений. Благодаря вашей стойкости и мужеству потери врага на Курщине составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники", - написал военачальник в Telegram.

Он добавил, что в Курской области взяты в плен 700 российских военных. Они пополнили обменный фонд, благодаря которому удается вернуть домой украинских солдат, отметил Сырский. Он пообещал "и дальше уничтожать оккупантов, без разницы, какие у них паспорта: российские или северокорейские".

Судя по кадрам, которые опубликовал Сырский, он посетил расположение 225-го штурмового батальона, а также 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Операция ВСУ в Курской области

Украинские войска вошли в Курскую область  6 августа и быстро взяли под контроль десятки населенных пунктов, в том числе город Суджа. В Киеве заявили, что военная операция прекратится, когда Россия согласится на справедливый мир.

Как сообщило в ноябре агентство Reuters, с тех пор Украина потеряла 40% захваченных территорий Курской области. В конце декабря агентство Bloomberg написало со ссылкой на источники в США, что ВСУ могут уйти из Курской области в 2025 году.

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