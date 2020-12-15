Глава "Укроборонпрома": Украине крайне необходим патронный завод

Оборонно-промышленный комплекс Украины - отрасль, полная парадоксов. С одной стороны, предприятия госконцерна "Укроборонпром" экспортируют современные ракетные системы, а, с другой, - на восьмом году войны в Донбассе в стране не налажен полный цикл производства боеприпасов. Даже патроны для основного стрелкового оружия украинских военных - автомата Калашникова - Украина вынуждена покупать за рубежом.

Положить конец неэффективности громоздкой структуры, созданной в 2010 году указом тогдашнего президента Виктора Януковича, призвана реформа концерна. Из более ста предприятий "Укроборонпрома" часть будет приватизирована, а из других планируют создать два холдинга с рабочими названиями "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины". Они, в свою очередь, будут состоять из субхолдингов. Ответственный за масштабную трансформацию - экс-заместитель министра обороны Украины и бывший глава Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев. На должность гендиректора "Укроборонпрома" Гусева, который является кандидатом экономических наук и одновременно доктором богословия, в декабре прошлого года назначил президент Украины Владимир Зеленский.

DW: В конце прошлого года было объявлено о масштабном реформировании "Укроборонпрома". Что уже сделано?

Юрий Гусев: В конце января в первом чтении был одобрен законопроект 3822 (об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности. - Ред.), который направлен на то, чтобы законодательно обеспечить процесс трансформации "Укроборонпрома" в современные отраслевые бизнес-единицы и холдинговые структуры.

Сейчас мы завершаем подготовительную работу по созданию этих новых институтов, которые должны иметь современное корпоративное управление, антикоррупционную политику, понятные внутренние процессы и быть направленными на то, чтобы привлекать инвесторов и партнеров для трансфера технологий, средства с глобальных финансовых рынков и так далее. Профильный комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно поддержал наш законопроект ко второму чтению. Мы ожидаем, что в ближайшие недели Верховная рада рассмотрит, а президент подпишет этот законопроект, который станет фундаментом для комплексной трансформации "Укроборонпрома".

Юрий Гусев

- То есть разделение на холдинги должно произойти в этом году?

- Совершенно верно.

- Трансформация также предусматривает приватизацию почти 20 предприятий концерна. Что это за предприятия?

- Это предприятия, которые на протяжении многих лет не получали заказов и потеряли не только свое значение для сектора национальной безопасности и обороны, но и возможность производить промышленную продукцию. В будущем они могут стать хорошими индустриальными площадками для инвестиций и создания рабочих мест в тех регионах, где они расположены.

- Что они производили?

- Например, это бывшие авторемонтные предприятия, которые специализировались на советской автотехнике.

- А как продвигается процесс их приватизации?

- Насколько мне известно, например, акционерное общество "Судмаш" в городе Херсон уже выставлено на приватизацию, и сейчас как раз идут соответствующие процедуры в Фонде государственного имущества.

- В одном из интервью вы упомянули, что 21 предприятие "Укроборонпрома" расположено на неподконтрольной правительству Украины части Донбасса и в аннексированном Россией Крыму. Что это за предприятия, и насколько важными они были?

- Я приведу лишь один пример - это Луганский патронный завод. Это важное предприятие для оборонно-промышленного комплекса, которое мы временно утратили.

- У вас есть информация о том, работает ли он сейчас?

- У меня информации о работе Луганского патронного завода нет.

- Я правильно понимаю, что Луганский патронный завод был единственным в Украине, и сейчас в стране фактически не производятся боеприпасы для стрелкового оружия?

- Сейчас отдельные предприятия собирают отдельные виды патронов, но замкнутого цикла производства патронов - как и вообще развития боеприпасной отрасли в Украине - нам еще предстоит достичь. И патронный завод Украине сегодня крайне необходим. В начале июня мы подписали соглашение с канадской компанией о создании мощностей патронного производства в Украине - совместно с инвестором из Канады и предприятием "Укроборонпрома" (речь идет о компаниях Waterbury Farrel, GL Munitions Inc. и ГАХК "Артем". - Ред.).

Стрелковое оружие, используемое украинской армией

- Вы часто бываете за границей на переговорах с иностранными партнерами. О каких проектах идет речь - преимущественно об экспорте или же и о совместном производстве?

- И о том, и о другом. Сопровождая президента Украины в зарубежных поездках в арабские страны, мы говорим о развитии экспорта, о сотрудничестве с такими странами, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар. Недавно я также посетил Францию, где мы говорили о совместном производстве, о трансфере технологий, о будущем сотрудничестве для нужд Вооруженных сил Украины и третьих стран.

- Что именно планируется производить совместно с Францией?

- Этот вопрос сейчас прорабатывается. Мы создали рабочие группы с несколькими известными предприятиями Франции, и сейчас эти рабочие группы нарабатывают конкретные совместные проекты.

- Среди импортеров украинских вооружений есть страны НАТО?

- Конечно. Среди импортеров украинского вооружения есть страны НАТО. Это различные страны, которые покупают различные виды продукции. Это касается, например, современных радарных систем. Мы усиливаем сотрудничество со многими странами. Я уже упоминал Францию, Канаду. Мы сотрудничаем с Турцией. Мы активно работаем со странами Балтийского региона. После принятия законопроекта (о реформе "Укроборонпрома". - Ред.) перспектив для сотрудничества, создания совместных предприятий, реализации совместных проектов, трансфера технологий будет еще больше.

- Какие виды вооружения из Украины пользуется спросом за рубежом?

- Это радарные системы, ракетные системы производства КБ "Луч", качественная бронетехника. Мы имеем большую линейку для наших партнеров и сейчас активно наращиваем экспорт нашей продукции.

- В то же время среди видов вооружения, которые Украина хотела бы получить от Германии, президент Владимир Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung недавно упомянул радиотехнику и даже штурмовые винтовки. Это означает, что "Укроборонпром" пока не способен обеспечить армию даже стрелковым оружием?

- Нет, это не значит, что мы не способны. Это означает, что Вооруженным силам Украины нужны различные виды вооружения и техники. Часть этого вооружения сегодня производят предприятия "Укроборонпрома", а часть мы закупаем и, безусловно, хотели бы производить в Украине для нужд Вооруженных сил Украины совместно, в том числе, с предприятиями из Германии.

- Почему совместные предприятия не создавались раньше?

- Потому что есть ограничения по созданию совместных предприятий, прописанные законодательно (…).

- Во время недавнего обострения конфликта между Израилем и палестинцами в секторе Газа в Украине заговорили о возможности создания системы противовоздушной обороны по типу израильского "Железного купола". "Укроборонпром" может создать такую систему?

- Израиль сотрудничает и общается с предприятием "Укроборонпрома" "Искра" в Запорожье, которое производит современные радарные системы. И мы сейчас прорабатываем потребности, имеющиеся у министерства обороны и вооруженных сил, для того, чтобы улучшить технологический уровень нашей продукции и, используя опыт Израиля, обеспечить противовоздушную и противоракетную оборону нашей страны.

- В последние годы "Укроборонпром" был своеобразным символом коррупции - с 2014 года из-за нарушений на предприятиях концерна было открыто сотни уголовных производств. Как вы планируете бороться с коррупцией в концерне?

- Мы вводим комплаенс, мы ввели и активно используем детектор лжи. Сейчас мы по моей инициативе создаем в Офисе генерального прокурора межведомственную рабочую группу, которая бы исследовала вопросы уголовных правонарушений на предприятиях "Укроборонпрома" и в предыдущие годы, и сейчас.

- Что спрашивают сотрудников во время проверки на полиграфе?

- Три блока вопросов. Это вопросы, касающиеся причастности к коррупционным преступлениям, вопросы, касающиеся возможной работы на иностранные спецслужбы, прежде всего на спецслужбы страны-агрессора (в Украине такой страной официально признана Россия. - Ред.), и вопросы, касающиеся правонарушений, которые могут иметь различный характер - и бытовой, и служебный.

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