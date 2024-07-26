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Глава НИИ-поставщика Минобороны попытался поджечь себя

Алексей Волошинов
26 июля 2024 г.

По данным СМИ, попытку самосожжения на Красной площади совершил 74-летний Владимир Арсеньев, президент ЦНИИ "Волна". Ранее его обвиняли в срыве гособоронзаказа.

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Колючая проволока на фоне Собора Василия Блаженного на Красной площади
Фото: Konstantin Kokoshkin/Picvario LLC/picture alliance

Президент Центрального научно-исследовательского института "Волна", 74-летний Владимир Арсеньев, попытался сжечь себя на Красной площади в Москве. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщают Telegram-каналы Mash и Baza, а также газета "Московский комсомолец" (МК).

По данным журналистов, Арсеньев таким образом хотел выразить несогласие с обвинениями в срыве военных поставок по гособоронзаказу. Как пишет МК, в "Ростех" ранее поступила жалоба, в которой говорилось, что руководство ЦНИИ "Волна" "сознательно задержало поставки необходимой продукции для нужд СВО (так в России называют вооруженную агрессию против Украины) в рамках гособоронзаказа". По данным Mash, институт Арсеньева "попал под проверку", но нарушений в нем не нашли. Журналисты утверждают, что Владимир Арсеньев в ответ подал иск о защите чести и достоинства, однако он был отклонен.

Кроме того, по данным Baza Арсеньев "не так давно" написал заявление в СК, "где сообщил, что предприятие умышленно банкротят и не дают ему выполнить гособоронзаказ". Аналогичные письма, утверждает Telegram-канал, мужчина отправил в Минобороны, ФСБ "и другие ведомства".

На официальном сайте ЦНИИ "Волна" говорится, что институт специализируется на производстве и разработке "систем и средств связи, перспективных инерциально-навигационных систем и метрологического оборудования, предназначенных для МО, МЧС и коммерческого использования".

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