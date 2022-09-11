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Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль в ходе интервью на террасе дома Марии Элизабет Людерс в Берлине
Сопредседатель СДПГ Ларс КлингбайльФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Глава СДПГ выступил за сохранение членства Шрёдера в партии

Даниил Сотников
33 мин. назад

Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль согласился с решением партийной комиссии, не нашедшей оснований для исключения бывшего канцлера из партии.

https://www.dw.com/ru/glava-sdpg-vystupil-za-sohranenie-clenstva-sredera-v-partii/a-63086063

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) выступил за сохранение за бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder) членства в партии. Об этом Клингбайль заявил в интервью телеканалу ARD в воскресенье, 11 сентября.

Как указал политик, в августе cпециальная комиссия СДПГ заключила, что Шрёдер не нарушил партийный устав и не должен быть исключен из партии за свои выступления в поддержку президента России Владимира Путина и работу в российских госкомпаниях. 

Представители комиссии тогда подчеркнули, что "призывы к агрессивной войне или оправдание воинственного нападения одного государства на другое несовместимы с членством в СДПГ", однако Шрёдер не выступал с подобными призывами. И хотя более четкое обозначение позиции было бы "желательным и уместным", высказывания экс-канцлера не показывают его отдаление от линии СДПГ в такой степени, с которой социал-демократы не могут более мириться, сочли в комиссии.

Клингбайль: Шрёдер - в политической изоляции

"Судебный процесс ясно дал понять: он делал политически ошибочные заявления. Но никаких юридически некорректных заявлений в том смысле, что есть основания для его исключения", - заключил Клингбайль.

"Герхард Шредер был канцлером, который сформировал эту страну и принял много правильных решений. Но в вопросе о России он явно не прав и находится в политической изоляции. Однако заключение комиссии ясно, и я могу прекрасно жить с этим результатом", - отметил сопредседатель СДПГ.

Глава СДПГ: Запад должен продолжать поставлять Украине оружие

На фоне успехов ВСУ в контрнаступлении в Харьковской области Клингбайль призвал западные страны действовать быстрее в вопросах дальнейших поставок оружия Украине.

Успешное продвижение украинских войск, по его словам, в том числе связано с большими объемами военной помощи, поставляемой Западом Киеву. "Это должно продолжаться. Это будет продолжаться", - заверил Клингбайль, подчеркнув, что новые решения ФРГ о поставках должны приниматься сообща с другими странами.

Отдельно Клингбайль напомнил о возможной поставке Киеву боевых танков западного производства, которых, по словам политика, Украине в настоящее время не передает ни одна страна. Учитывая требования Киева, а также успехи ВСУ, теперь необходимо принять решение, "какими могут быть следующие шаги для поддержки этой страны", сказал социал-демократ.

Клингбайль - за интервенции на газовом рынке

Кроме того, сопредседатель СДПГ назвал оправданным вмешательство правительства в ситуацию на газовом рынке, чтобы избежать угрозы неплатежеспособности. Такая опасность, по мнению политика, сохранится, если цены на электричество и газ останутся такими же высокими, как сегодня.

"Я решительно выступаю за то, чтобы мы вмешивались в газовый рынок", - заявил Клингбайль. "Счет за кризис" будет оплачен в любом случае - либо раньше, за счет интервенции на рынках, либо позднее, за счет издержек банкротств или безработицы, объяснил свою позицию социал-демократ.

Смотрите также:

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