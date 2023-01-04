Глава разведки Украины анонсировал наступление ВСУ весной

На 315-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 4 января (время московское).

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Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому поставить Украине тяжелые бронеавтомобили AMX-10RC. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сотрудника канцелярии президента Франции. О том, сколько бронеавтомобилей будет поставлено, и когда это произойдет, не сообщается

Зеленский обсудил с президентом Румынии оборонное сотрудничество

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. "Согласовали шаги по дальнейшему развитию украинско-румынского взаимодействия, прежде всего в оборонной отрасли. Поблагодарил за солидарность и поддержку Румынии в противостоянии российской агрессии. Обсудили "формулу мира" и вопросы двусторонней повестки дня", - написал Зеленский в Twitter по итогам беседы.

Йоханнис в ходе разговора с Зеленским подтвердил "твердую поддержку" Украины со стороны Румынии. Он также решительно осудил российские атаки на гражданские объекты и критически важную инфраструктуру в Украине, назвав их военными преступлениями.

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В результате украинского удара по Васильевке в Запорожской области погибли пять человек, сообщил в Telegram-канале назначенный РФ "врио губернатора" аннексированного региона Евгений Балицкий. Еще 15 человек, по его словам, получили ранения разной степени тяжести.

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Российские войска из тяжелой артиллерии обстреляли город Никополь Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко. "Предварительно ранили одного человека. Это 64-летний мужчина. Он в больнице - с тяжелыми поражениями грудной клетки", - написал он в Telegram-канале . В результате атаки, по словам Резниченко, повреждения получили не менее 20 домов.

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Суд в Харьковской области приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего художника-постановщика одного из местных телеканалов за изготовление пророссийских листовок. Как сообщает в Telegram Харьковская областная прокуратура, 61-летнего мужчину признали виновным в сотрудничестве с государством-агрессором и осуществлении противоправной информационной деятельности группой лиц по предварительному сговору. В суде было доказано, что подсудимый, чье имя не называется, изготавливал дома открытки с изображением символики "Z" и российского флага "для поднятия боевого духа российской армии".

Глава разведки Украины анонсировал наступление ВСУ весной

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Украина планирует серьезное наступление весной 2023 года. Об этом в интервью американскому каналу ABC News рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, боевые действия в марте будут "самыми жаркими". "Это освобождение территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса", - сказал Буданов. Он также не исключил новых ударов по территории России, но не уточнил, кто за ними будет стоять. "Наша цель, и мы ее достигнем, - это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права", - заявил глава ГУР.

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ЕС пока не подтверждает, что саммит с участием Украины пройдет в Киеве, сообщает корреспондентка DW из Брюсселя со ссылкой на чиновника Евросоюза. Встреча запланирована на 3 февраля, на ней будут присутствовать председатели Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), а также высшее украинское руководство.

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Российские войска в полдень обстреляли город Бахмут Донецкой области из артиллерии, сообщила полиция региона в Facebook . "Один из снарядов попал в дорогу. Осколками смертельно покалечило двух пожилых женщин", - говорится в сообщении.

Глава МИД ФРГ призвала Запад продолжать поддерживать Украину

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Соединенные Штаты уже начали подготовку к передаче систем ПВО Patriot Украине, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Ожидаем развертывания Patriot в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась", - сказал он в ходе онлайн-брифинга. Кроме того, по словам Кулебы, идет работа над передачей Украине немецких танков Leopard. Глава МИД также назвал группы вооружений, в которых сейчас больше всего нуждается Украина. Прежде всего, по его словам, это системы противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасы к ним. "Поэтому мы ведем переговоры не только о новых батареях Patriot, но и о поставках новых систем NASAMS, IRIS-T, Crotal", - отметил министр. По словам Кулебы, вскоре состоится следующее заседание в формате "Рамштайн", которое будет "очень важным для объявления новых решений".

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Анналена Бербок в ходе выступления на конференции в Лиссабоне Фото: PEDRO NUNES/REUTERS

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе двухдневного визита в Португалию призвала Европу и Запад в целом продолжать оказывать поддержку Украине в 2023 году. "Нам ясно, что наш самый сильный ответ заключается в нашем единстве как партнеров и союзников", - сказала Бербок на пресс-конференции в Лиссабоне. Она также резко осудила российские атаки на Украину в период праздников, назвав использование бомб, ракет, снарядов и беспилотников для нанесения ударов по больницам, электросетям и теплоэлектростанциям "нападениями на человечность".

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В результате ракетного удара по селу Васильевка в контролируемой РФ части Запорожской области погибли два человека, заявил представитель оккупационной "администрации" региона Владимир Рогов. "Количество погибших увеличилось до двух. Количество раненых уточняется", - написал он в Telegram-канале. Изначально Рогов сообщил, что под обстрел ВСУ попало здание военной комендатуры. Позднее он уточнил, что удар пришелся на соседний многоэтажный дом. По данным Рогова, огонь велся из реактивных системы залпового огня HIMARS, всего он насчитал четыре попадания.

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В Днепре демонтировали памятник уроженцу города Герою Советского Союза Александру Матросову, сообщают местные Telegram-каналы. Кроме того, в городе сняли с постамента памятник-танк Т-34, установленный в честь защитника Днепра генерала Ефима Пушкина. Как отмечали ранее местные власти, снесенные памятники будут хранить на территории коммунального предприятия "Зооконтроль".

Украина за год экспортировала товары на 44 млрд долларов

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Украина в 2022 году была основным получателем экспорта вооружений из Германии, за ней следуют Нидерланды и США, сообщило министерство экономики и защиты климата ФРГ (BMWK). В общей сложности, согласно предварительным данным, в прошлом году было выдано индивидуальных разрешений на экспорт оружия на сумму 8,36 миллиарда евро. Из этой суммы более четверти - 2,24 миллиарда евро - пришлось на Украину. По сравнению с 2021 годом общая стоимость выданных разрешений снизилась почти на один миллиард евро. Тогда Германия одобрила экспорт вооружений на сумму 9,35 миллиарда евро.

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Воздушная тревога, объявленная утром 4 января на всей территории Украины, отменена, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Действие предупреждения длилось около двух часов.

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Экспорт товаров из Украины в 2022 году сократился на 35 процентов в денежном выражении, до 44,1 млрд долларов, в натуральном выражении - на 38,4 процента, до 99,8 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные заместителем министра экономики Тарасом Качкой. "В обычных условиях показатели торговли могли бы показаться катастрофическими. Тем не менее в условиях войны это подвиг: вывезти в условиях блокады портов и постоянных атак на инфраструктуру почти 100 млн тонн продукции. Это первый год, когда объем экспорта и логистика вышли на первый план", - написал он в Facebook .

Хроника событий 4 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 января 14.00 - 23.59 >>>

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