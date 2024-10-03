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Глава разведки Эстонии: сдержанность Запада поощряет Кремль

Тим Себастиан | Виталий Кропман
3 октября 2024 г.

Руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин считает, что нерешительность стран НАТО побуждает Москву к дальнейшей эскалации в отношениях с Западом.

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Последствия российского обстрела Измаила
Последствия российского обстрела Измаила, 27 сентября 2024 годаФото: Odesa Regionalgouverneur Oleg Kiper/Telegram

Российские власти и пропаганда постоянно твердят, что Россия находится в состоянии войны с так называемым "коллективным Западом". Но Каупо Розин, глава Департамента внешней разведки Эстонии, полагает, что президент России Владимир Путин сомневается в том, что Москва на сегодняшний день готова к прямому столкновению с НАТО. "Я думаю, он уважает НАТО, но, опять же, мы должны убедиться, что это уважение сохранится в ближайшие годы", - заявил Розин в интервью Тиму Себастиану в программе DW Conflict Zone.

При каких условиях Россия может начать войну с Западом?

При этом глава эстонской разведки считает, что Россия может развязать глобальный вооруженный конфликт, если Владимир Путин поймет, что он "сможет выйти невредимым из подобной ситуации, что ему это сойдет с рук". Как указывалось в докладе разведывательного ведомства, опубликованном в феврале 2024 года, Москва готовится к военной конфронтации с Западом, и это может произойти в течение ближайших десяти лет. Это куда более оптимистичная оценка, чем у многих других европейских военных и политиков. К примеру, в июле главнокомандующий армией Великобритании генерал Роланд Уокер заявил, что у НАТО есть только от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к войне со странами, которые он назвал "осью потрясений": Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

Розин полагает, что для определения времени начала возможного потенциального военного конфликта с Россией необходимо учитывать целый ряд факторов. "Первый большой вопрос - чем закончится конфликт в Украине? И от этого будет зависеть дальнейший путь России, которая является агрессором в данном случае. Если после украинско-российской войны сложится ситуация, при которой Россия, допустим, выйдет из нее победителем, очень уверенной в себе державой, то все расчеты она будет делать исходя из этой новой ситуации", - уверен начальник эстонской разведки. Поэтому Запад, полагает Розин, должен быть заинтересован в том, чтобы Россия вышла из войны против Украины ослабленной державой, властям которой надо будет решать внутренние проблемы, с которыми она, вероятно, столкнется в случае поражения в военном конфликте. "Я думаю, что Путин не переживет поражения России", - подчеркнул Розин.

Второй определяющий фактор: сколько времени потребуется россиянам на восстановление или создание новых вооруженных сил. "Мы должны иметь в виду, что российские вооруженные силы сегодня на несколько сотен тысяч солдат больше, чем до начала крупномасштабного вторжения", - напомнил Розин, добавив, что Москва также расширяет производство боеприпасов и современного оружия, часть которого пока не используется в войне в Украине. Тем не менее, уверен он, Россия не сможет возмещать сегодняшний уровень потерь в живой силе и технике на протяжении ближайших лет.

Невидимая война против Европы

Розин подтвердил, что Москва уже продолжительное время устраивает диверсии не только в Эстонии, но и в других странах Европы. При этом, по его словам, ситуация в последний год обострилась. "Это инструмент, который, по мнению России, она может использовать против Запада для его дестабилизации, чтобы внести напряженность в наши общества", - пояснил глава разведки. При этом только "за последний год в связи с российской диверсионной деятельностью в Эстонии было арестовано более 15 человек", - указал он. По словам Розина, подобные действия России нацелены на создание напряженности в Эстонии, а также призваны подорвать поддержку Украины. Это делается, "чтобы мы больше внимания уделяли внутренним проблемам и меньше - поддержке украинцев", - подчеркнул он.

Пожар в здании оборонного концерна Diehl в Берлине
Пожар в здании оборонного концерна Diehl в Берлине мог быть результатом диверсииФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

При этом, как считает Розин, Россия надеется, что ее диверсионная деятельность не будет рассматриваться в НАТО как повод задействовать пятую статью устава альянса, согласно которой нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех государств-членов Союза.

Россия пытается посеять страх

В разговоре с DW руководитель Департамента внешней разведки Эстонии поддержал позицию президента страны Алара Кариса, который резко критикует страны НАТО, запрещающие Украине использовать поставляемое ей оружие для ударов вглубь территории России якобы из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта. Президент заявил, что подобная позиция это чистый самообман, отражающий нерешительность и страх, которые играют на руку России.

По словам Розина, в ходе войны в Украине Москва с разной долей успеха старается внедрить в головы западных политиков и населения несколько парадигм. "Первая заключается в том, что конфликт должен происходить только на территории жертвы, а агрессор, по каким-то  причинам, должен оставаться нетронутым", - указал он. "Это первый случай в военной истории", - утверждает глава эстонской разведки. Вторая идея, которую россияне пытаются открыто или скрыто донести до Запада, это то, что Россия не может проиграть. "Это неверно: Россия проиграла несколько войн в своей истории", - напомнил Розин.

Ракета "Искандер" и двое российских военнослужащих
Россия пугает мир ядерным оружиемФото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

Руководитель Департамента внешней разведки Эстонии считает, что российские политики и пропагандисты сознательно пытаются посеять страх и нерешительность в странах НАТО. При этом "видимая слабость Запада - приглашение к дальнейшей эскалации с российской стороны", - уверен Розин. В его понимании задача стран на  восточном фланге НАТО продолжать объяснять это своим западным союзникам. "Я думаю, что понимание уже немного меняется, в том числе и в западных странах. Но согласен с тем, что для этих изменений потребовалось, скажем так, слишком много времени", - подчеркнул он.

Помогать Украине любыми видами оружия и боеприпасов

Каупо Розин не согласен с мнением некоторых западных политиков, выказывающих желание быстро достичь дипломатическое решение военного конфликта в Украине и компромисс с Россией, считающих, что перезагрузка отношений с Москвой возможна или даже неизбежна. "Я убежден, что нынешний российский режим должен быть побежден стратегически. Потому что даже если Путин частично преуспеет в достижении своих целей, мы считаем, он будет продолжать. Так что война в Украине не будет закончена в среднесрочной перспективе, даже если в какой-то момент мы получим замороженный конфликт или что-то в этом роде", - считает глава эстонской разведки.

Британские ракеты Storm Shadow
Британские ракеты Storm Shadow могут наносить удары вглубь РоссииФото: Photoshot/picture alliance

По его словам, в продолжающейся в Украине войне на истощение в конце концов победит та сторона, у которой больше воли и ресурсов. "Очевидно, что Украине нужно дополнительное оружие, дополнительные боеприпасы. Поэтому мы не должны каким-то образом сами себя сдерживать в поддержке Украины любыми видами оружия или боеприпасов, в которых они нуждаются", - заявил Розин.

"Если мы говорим о долгосрочном разрешении конфликта, я не вижу для нас другого варианта кроме как сделать так, чтобы в конце концов победили украинцы. И думаю, что на самом деле это выполнимо", - подчеркнул глава Департамента внешней разведки Эстонии.

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