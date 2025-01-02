  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаГермания

Глава подкомитета ЕП ждет от Мерца усиления поддержки Киева

Виталий Кропман
2 января 2025 г.

На посту канцлера ФРГ Фридрих Мерц должен поддерживать Украину смелее, чем Олаф Шольц, считает глава подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

https://p.dw.com/p/4okVx
Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский в Киеве, декабрь 2024 годаФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

У кандидата на пост главы правительства Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца (Friedrich Merz) "имеется шанс стать великим канцлером, если он будет делать противоположное тому, что делает Олаф Шольц (Olaf Scholz)", действующий канцлер. Такое мнение высказала в подкасте "Meine schwerste Entscheidung" ("Мое труднейшее решение") медиагруппы Mediengruppe Funke глава подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) из Свободной демократической партии (СвДП).

В частности, по ее словам, Мерц должен вести себя смелее, чем Шольц, в вопросах дальнейшей поддержки Украины.  Если он будет колебаться и проявлять "мягкость", то станет "одним из многих канцлеров", считает Штрак-Циммерманн. Однако у поддержки Украины. , по ее мнению, есть возможность "действительно изменить ситуацию".

"Шольц ушел в историю"

Мари-Агнес Штрак-Циммерман уверена, что у Олафа Шольца нет шансов остаться в должности главы правительства. "Олаф Шольц ушел в историю", - заявила она, назвав своим самым трудным политическим решением "переход в оппозицию" политике, которую ведет в отношении Украины нынешнее правительство Германии. "Мы - команда, и я - командный игрок", - отметила Штрак-Циммерман. Однако, как подчеркнула она, ей пришлось высказаться, "чтобы сказать канцлеру, что у лояльности имеются пределы, когда речь идет о поддержке Украины".

Штрак-Циммерман, которая до 2024 года была председателем комитета бундестага по обороне, неоднократно открыто критиковала политику Шольца в отношенииУкраины, хотя СвДП входила в правящую коалицию. Так, она считала излишне осторожной позицию Шольца в вопросах о поставках Киеву немецкого оружия,  в первую очередь дальнобойных ракет TAURUS. 

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Самолет с военной помощью Украине

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

После начала войны России против Украины западные страны оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. О некоторых видах вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.17 фото
external

Он может стать следующим канцлером ФРГ: что Фридрих Мерц думает о Путине, войне в Украине и Трампе

Он может стать следующим канцлером ФРГ: что Фридрих Мерц думает о Путине, войне в Украине и Трампе

Лидирующие в опросах консерваторы определилась со своим кандидатом в канцлеры: им станет лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц - 69-летний миллионер, критик Путина и стороннник ужесточения миграционной политики.
Политика17 сентября 2024 г.03:45 мин.