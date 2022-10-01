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Украинский военнослужащий в Лимане (фото из архива)
Украинский военнослужащий в Лимане (фото из архива)Фото: Jorge Silva/REUTERS
КонфликтыУкраина

Глава Пентагона приветствовал освобождение Лимана

Анастасия Аринушкина
21 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 октября.

https://www.dw.com/ru/glava-pentagona-privetstvoval-osvobozdenie-limana-v-doneckoj-oblasti/a-63309434

На 221-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 2 октября (время московское).

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За минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки российских войск в районах шести населенных пунктов, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Речь идет о населенных пунктах Казачья Лопань, Выемка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское. 

Отмечается, что за минувшие сутки противник нанес четыре ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины. От вражеских ударов пострадало более 30 населенных пунктов, отмечается в сообщении Генштаба.

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Министр обороны США Ллойд Остин приветствовал освобождение ВСУ города Лиман в Донецкой области, заявив, что это обнадеживающий боевой успех, который создаст новые дилеммы для российских вооруженных сил, сообщает Reuters. Глава Пентагона отметил, что Лиман располагается поперек линий снабжения, которые Россия использовала для переброски своих войск и техники на юг и на запад. "А без этих маршрутов будет сложнее. Так что это представляет собой своего рода дилемму для россиян в будущем. И мы думаем, что украинцы проделали большую работу, чтобы попасть туда и начать деоккупацию города", - сказал Остин. По его словам, украинцы продолжают добиваться прогресса, "продолжают создавать проблемы для россиян, которые им придется решать".

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В захваченной силами РФ Новой Каховке прогремела серия взрывов. В оккупационной "администрации" города объяснили, что сработала система противовоздушной обороны.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (фото из архива)Фото: Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Официальный Вашингтон заверил, что Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины. Кроме того, США продолжат поддерживать усилия Киева по восстановлению контроля над украинской территорией, укрепляя позиции Украины в военном и дипломатическом отношении.

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Отступление российских войск из Лимана указывает, что президент РФ Владимир Путин отказывается от обороны оккупированных частей Луганской области в пользу удержания захваченных земель на юге Украины, пишет американский Институт изучения войны (ISW). Решение не укреплять уязвимые участки фронта в Купянске или Лимане почти наверняка было решением Путина, а не военного командования, указывают эксперты.

Как живут люди в освобожденной Харьковской области

Кроме того, российские вооруженные силы в их нынешнем состоянии почти наверняка не способны действовать на поле боя с применением ядерного оружия, несмотря на наличие необходимого оборудования и обучения своих подразделений, отмечает ISW. Таким образом, любые районы, пострадавшие от российского тактического ядерного оружия, станут непроходимыми для россиян, что, вероятно, предотвратит продвижение российских сил. Это соображение является еще одним фактором, снижающим вероятность применения РФ тактического ядерного оружия, подчеркивают аналитики.

Австралия расширила санкции в отношении России

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Австралия расширила санкции в отношении России. Под штрафные меры, включающие финансовые санкции и запрет на въезд в Австралию, попали еще 28 человек, связанных с "референдумами" в самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей, сообщило австралийское министерство иностранных дел. Любые заявления РФ о принадлежности этих территорий России являются необоснованными и ошибочными, подчеркнуло ведомство.

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Российские военные атаковали Кривой Рог с помощью беспилотного летательного аппарата, заявил руководитель военной администрации города Александр Вилкул. "Удар дроном-камикадзе по объекту гражданской инфраструктуры в одном из центральных районов", - написал он в Telegram-канале, призвав сограждан не выкладывать в соцсети информацию о случившемся.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в ближайшие дни посетить Киев и Москву. Глава агентства продолжает предпринимать усилия, направленные на скорейшее согласование и внедрение зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, указали в МАГАТЭ.

Зеленский: В Лимане продолжаются бои

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В Лимане продолжаются боестолкновения, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Украинское знамя уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума", - подчеркнул глава государства. Для России "таких нестыковочек будет все больше и больше", добавил он.

Несколькими часами ранее Вооруженные силы Украины вошли в Лиман. По словам спикера оперативного командования ВСУ "Восток" Сергея Череватого, российские войска в районе города были окружены. В свою очередь, Минобороны РФ подтвердило вывод войск из Лимана, однако не комментировало информацию о возможном окружении группы.

Хроника событий 1 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 октября 00.00 - 13.59 >>>

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Сайт президента Украины

Текст обращения Владимира Зеленского
www.president.gov.ua

Сайт Института изучения войны

Сводка ISW
www.understandingwar.org
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