Глава Пентагона обещает Киеву помочь начать контрнаступление

На 356-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 14 февраля (время московское).

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Во Львове и Львовской области в результате российских обстрелов разрушены практически все электроподстанции, большинство других поврежденных объектов не подлежат восстановлению, заявил изданию "РБК-Украина" заявил мэр города Андрей Садовый. "В среднем половину дня со светом, половину дня люди без света. В приоритете производства, медицинские учреждения, все эти заведения, которые обеспечивают функционирование нашего города. Конечно, построена система генерации, каждое наше учреждение имеет двойной запас и дизель-генерации, и выстроена альтернатива, что каждое наше учреждение имеет твердотопливные котельные в случае необходимости, если будет выведена из строя централизованная система теплоснабжения", - отметил он. Садовый также заявил, что большинство разрушений в городе и области - это объекты критической инфраструктуры.

Глава Пентагона пообещал Киеву помочь перейти в контрнаступление весной

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Партнеры Украины помогут ей перейти в контрнаступление весной, заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с коллегами из стран НАТО в Брюсселе. "Мы будем поддерживать борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе и поможем Украине удержаться и продвинуться в ходе весеннего контрнаступления", - указал он. По словам главы Пентагона, необходимо усилить военную помощь Киеву и поддержать ее "в этот решающий момент".

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По данным РБК, в Пензенской области задержаны четыре подозреваемых в поджогах на железной дороге. Они являются фигурантами уголовного дела о диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба, пишет издание со ссылкой на двух информированных собеседников, один из которых близок к Следственному комитету РФ. По данным следствия, поздним вечером 21 декабря 2022 года они подожгли релейный шкаф светофора на 713-м км перегона между станциями Пенза-2 и Пенза-1, а днем позже - оборудование контактной сети станции Пенза-2. За поджоги они получили денежное вознаграждение, утверждает следствие.

Хроника событий 14 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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