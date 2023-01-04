Глава ОВА: Бахмут разрушен более чем на 60 процентов

На 316-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 5 января (время московское).

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В настоящее время в Украине зарегистрированы 4,9 млн внутренне перемещенных лиц, из них более 3,5 млн получили этот статус после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщило министерство социальной политики. Согласно его данным, за минувший год помощь на проживание получили свыше 1,8 млн переселенцев. Для таких выплат в госбюджете было предусмотрено более 57 млрд гривен.

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В ходе боев и российского наступления на Бахмут разрушено более 60 процентов города, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, в результате артиллерийского обстрела Бахмута 4 января погибли две женщины. "Какие бы попытки войти в город ни предпринимал враг, он не продвигается. Какие бы он ни делал продвижения, он был отброшен на прежние позиции, то есть за пределы города. На самом деле они сейчас находятся на равнинной опустошенной территории, что тоже способствует огромным потерям личного состава", - сказал Кириленко в эфире общенационального телемарафона.

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В районе поселка Нижнегорский в аннексированном Россией Крыму прозвучали несколько серий выстрелов и как минимум один мощный взрыв. В Telegram-каналах опубликованы видеоролики, на которых, судя по всему, видна работа средств противовоздушной обороны. По словам местных жителей, один или два неизвестных беспилотных летательных аппарата атаковали нефтебазу в Нижнегорском районе и ПВО открыла по ним огонь. Telegram-канал BRIEF утверждает, что "в Крыму системы ПВО сбили начиненный взрывчаткой беспилотник ВСУ" и что тот в итоге "упал в поле и взорвался, никто не пострадал".

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Российские силы добились "определенного прогресса" в ходе боев в районе Бахмута, сообщил высокопоставленный представитель администрации США. "Бои все еще довольно жаркие. Думаю, то, что мы видим в Бахмуте, стоит ожидать и в других местах на фронте, и в ближайшие месяцы боевые действия продолжатся", - цитирует чиновника агентство Reuters .

Норвегия передала Украине 10 тысяч артснарядов

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Норвегия передала Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов, которые подходят к нескольким видам орудий, в том числе для самоходной гаубицы M-109, сообщило норвежское Минобороны. Летом Норвегия передала Украине 22 таких орудия. "Украина нуждается в оперативной поддержке, и поэтому мы продолжаем оценивать, что можем пожертвовать из запасов вооруженных сил. В то же время изучаем, что мы можем приобрести непосредственно у производителя, чтобы пожертвовать в будущем", - заявил министр обороны страны Бьорн Арилд Грам.

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Россия выпустила по территории Украины примерно 660 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-131 и Shahed-136, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий . По его словам, контракт России с Ираном предполагал поставку 1750 дронов, из которых еще не все были переданы. "По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет - будем уточнять. Как правило, ранее они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз", - сказал Скибицкий.

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Вашингтон рассматривает возможность поставить Киеву боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Это подтвердил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, президент США Джо Байден, сообщает агентство Bloomberg. Каких-либо деталей Байден не привел.

"Bradley обеспечит значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк", - сказал Bloomberg бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан. По его словам, в США много БМП Bradley, и хотя некоторые из них нуждаются в модернизации, запасы "не являются проблемой". Бронемашины предназначены для перевозки солдат на передовую, они оснащены 25-миллиметровой пушкой, 7,62-мм пулеметом, а также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). БМП Bradley использовались армией США в двух иракских кампаниях.

Украина впервые получит танки западного образца

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Украина впервые получит танки западного образца, сообщил президент страны Владимир Зеленский. "Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень, и я благодарю президента Макрона за это лидерство. Получим больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства", - рассказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что Франция поставит Украине бронеавтомобили AMX-10 RC, которые также называют "легкими танками". "Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца", - подчеркнул Владимир Зеленский, назвав поставки современной западной бронетехники и танков "ключевой возможностью" для достижения победы в 2023 году.

Хроника событий 4 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 января 00.00 - 13.59 >>>

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