Новый премьер Латвии обещает и дальше поддерживать Украину

Латвийский сейм в пятницу, 15 сентября, утвердил новое правительство республики под руководством премьер-министра Эвики Силини из либерально-консервативной партии "Новое единство". Кабинет министров во главе с 48-летней юристкой поддержали 53 депутата из 100, против проголосовали 39 парламентариев. В новую правительственную коалицию, помимо "Нового единства", вошли "Союз зеленых и крестьян" и левоцентристская партия "Прогрессивные".

Выступая в парламенте, Эвика Силиня пообещала, в частности, увеличить оборонный бюджет Латвии и продолжить поддержку Украины. "Мы увеличим оборонный бюджет и укрепим наши вооруженные силы. И мы поддержим Украину", - заявила она.

Ранее Силиня занимала должность министра благосостояния Латвии. На посту премьера она сменит своего однопартийца Кришьяниса Кариньша, который в середине августа объявил о своей отставке после того, как его правительство распалось. Кариньш тогда обвинил партнеров по коалиции - "Объединенный список" и "Национальное объединение" - в том, что те "блокируют работу по обеспечению процветания и экономического роста". В новом правительстве Кариньш займет пост министра иностранных дел.

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