  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаЛатвия

Новый премьер Латвии обещает и дальше поддерживать Украину

Лиза Ламбрехт
16 сентября 2023 г.

Парламент Латвии утвердил новое правительство во главе с Эвикой Силиней. Она намерена увеличить оборонный бюджет страны и продолжить поддерживать Украину.

https://p.dw.com/p/4WPXW
Новый премьер-министр Латвии Эвика Силиня
Новый премьер-министр Латвии Эвика СилиняФото: Janis/XinHua/picture alliance

Латвийский сейм в пятницу, 15 сентября, утвердил новое правительство республики под руководством премьер-министра Эвики Силини из либерально-консервативной партии "Новое единство". Кабинет министров во главе с 48-летней юристкой поддержали 53 депутата из 100, против проголосовали 39 парламентариев. В новую правительственную коалицию, помимо "Нового единства", вошли "Союз зеленых и крестьян" и левоцентристская партия "Прогрессивные".

Выступая в парламенте, Эвика Силиня пообещала, в частности, увеличить оборонный бюджет Латвии и продолжить поддержку Украины. "Мы увеличим оборонный бюджет и укрепим наши вооруженные силы. И мы поддержим Украину", - заявила она.

Ранее Силиня занимала должность министра благосостояния Латвии. На посту премьера она сменит своего однопартийца Кришьяниса Кариньша, который в середине августа объявил о своей отставке после того, как его правительство распалось. Кариньш тогда обвинил партнеров по коалиции - "Объединенный список" и "Национальное объединение" - в том, что те "блокируют работу по обеспечению процветания и экономического роста". В новом правительстве Кариньш займет пост министра иностранных дел.

Смотрите также:

Когда и каких граждан РФ попросят покинуть Латвию

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему Литва закрыла два погранперехода на границе с Беларусью

Почему Литва закрыла два погранперехода на границе с Беларусью

Литва закрыла два из шести КПП на границе с Беларусью. Закрытие погранпереходов связывают с присутствием в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер", а также с притоком нелегальных мигрантов в ЕС. В итоге с 18 августа на границах Беларуси с ЕС и Украиной из 26 пунктов пропуска остаются работать только восемь. Какие и где - в сюжете DW.
Конфликты22 августа 2023 г.04:16 мин.
external

Лукашенко и ЧВК "Вагнер": Польша и страны Балтии закроют границы? | Нижников, Фридман, Легуцка

Лукашенко и ЧВК "Вагнер": Польша и страны Балтии закроют границы? | Нижников, Фридман, Легуцка

"Вагнер в Беларуси жил, жив и будет жить", - говорит Александр Лукашенко. Эксперты называют одной из целей их пребывания на территории РБ - сохранение напряженности на границе с Польшей, Литвой и Латвией. На этом фоне соседи Беларуси обсуждают возможность полного закрытия закрытия границ ЕС с Беларусью.
Политика1 сентября 2023 г.44:04 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Танки Abrams M1A2
Трансляция

Киев: Танки Abrams в ближайшее время прибудут в Украину

Конфликты16 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - россиян в образе голых Адама и Евы выгоняют из "рая" Евросоюза, говоря: "Потому что у вас российские паспорта"

Личные вещи россиян под санкциями: чем грозит решение ЕС?

Личные вещи россиян под санкциями: чем грозит решение ЕС?

Политика15 сентября 2023 г.
Товарные поезда в районе железнодорожного вокзала в Бресте

"Подготовка терактов" в РБ: постановка для одного зрителя?

"Подготовка терактов" в РБ: постановка для одного зрителя?

Политика16 сентября 2023 г.
Мемориал памяти погибшим в Иране

"Из дома не высовывайтесь". Репрессии в Иране продолжаются

"Из дома не высовывайтесь". Репрессии в Иране продолжаются

Общество16 сентября 2023 г.
Генеральный директор "Мосводоканала" Александр Пономаренко

Как клан главы "Мосводоканала" строил элитные дома в Берлине

Как клан главы "Мосводоканала" строил элитные дома в Берлине

Экономика и бизнес15 сентября 2023 г.
Александр Лукашенко

Лукашенко готовится к выборам и теряет доверие. Новый тренд?

Лукашенко готовится к выборам и теряет доверие. Новый тренд?

Политика15 сентября 2023 г.
Президент США Джо Байден

Угроза импичмента президента США Байдена: что за этим стоит?

Угроза импичмента президента США Байдена: что за этим стоит?

Политика15 сентября 2023 г.
На главную страницу